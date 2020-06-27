2020-06-27T10:56:50+03:00
В мире

США пугают Китай «русской угрозой», чтобы втянуть их в переговоры по ракетам

Наш колумнист – сомнительных заявлениях спецпредставителя американского президента
Александр БОЛГОВ
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Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал БиллингслиСпецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал БиллингслиФото: REUTERS
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Многие эксперты отмечают заметно упавший в последние годы уровень профессионализма американских чиновников и политических деятелей. Такое ощущение, что в команду Госдепартамента стали набирать не просто по объявлению, а еще и с условием, чтобы кандидаты были обязательно из числа троечников. Конечно, Джон Керри на посту Госсекретаря США был достаточно удобной мишенью, чтобы всячески прикалываться над ним, якобы путая его с известным комиком Джимом Керри, но он, по здравому размышлению, оказывается просто светочем разума по сравнению с нынешней командой администрации США.

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что Китай должен учесть «российскую угрозу» и вступить в переговоры по ограничению вооружений.

- Китай должен поговорить с Россией, которая разрушила договор РСМД, развернув батальоны ракет средней дальности, - объявил он и задался вопросом. - Где они развернуты? На кого они нацелены?

Поэтому, по мнению американского дипломата, Пекин должен стать участником переговоров, чтобы «получить ответы на подобные вопросы».

Заметим, что Вашингтону очень хочется, чтобы КНР стала участником переговоров по ограничению вооружений, касается ли это ракет средней и малой дальности (РСМД), но особенно при возможной подготовке нового договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). И госсекретарь США Майк Помпео в переговорах с российскими коллегами поднимал тему о вовлечении Пекина в переговоры между США и РФ в качестве третьего участника, но был «переадресован» в… Пекин.

Похоже, что иных аргументов, кроме подтасовываний в стиле начинающего поездного шулера и откровенной лжи у американской стороны уже просто не осталось. Что же касается российских РСМД, то этим вопросом надо, скорее задаваться не Пекину, и самому Вашингтону, решившему передислоцировать американские войска из оккупационного корпуса в Германии в Польшу, поближе к границам России. Да и самим полякам, радующимся от того, что они становятся мишенями для российских ракет тоже.

Что же касается откровенной лжи. То все того же Биллингсли поймали на ней буквально в начале этой недели. Комментируя начало российско-американских консультаций в столице Австрии (вниманию чиновников и дипломатов США – Австрии, а не Австралии!) по вопросам стратегической стабильности, этот «амбассадор» написал в своем микроблоге: «Венские переговоры вот-вот начнутся. Китай не приехал. Пекин все еще прячет за Великой стеной секреты своего катастрофического ядерного наращивания и так далее. Мы продолжим с Россией, несмотря ни на что». И сопроводил свой текст фотографией пустых столов с флажками КНР. Причем на столах стояли флажки якобы всех трех стран-участников переговоров.

Российская делегация сильно удивилась полету «творческой мысли» посла, поскольку участие КНР в консультациях не планировалось изначально.

- Никаких флагов Китая в зале переговоров не только не было, но и не могло быть в принципе на российско-американских двусторонних консультациях по вопросам стратегической стабильности, - ответил на ложь американца российский дипломат Дмитрий Любинский и разместил фотографии с реальных переговоров, на которых видно, что никаких флажков на столах нет вообще.

Поздравляем гражданина американского соврамши. Впрочем, американским дипломатам не привыкать и врать, и быть пойманными за руку. Полагаем, что в Пекине по достоинству оценят «заботу» спецпредставителя президента США о «безопасности КНР», пытавшегося «перевести стрелки» с Вашингтона на Москву, и найдут аутентичный ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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