«Худели на тайских таблетках» : Режиссер поделился опасной диетой Пугачевой и Киркорова

В 90-е годы фотограф и режиссер Роман Родин был биографом звездной пары — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Плюс ко всему Роман был телевизионным режиссером легендарной концертной программы Аллы Пугачевой «Избранное» и ставил шоу для Филиппа Киркорова.

В своем Инстаграме Роман Родин опубликовал редкие кадры свадебного путешествия бывших супругов. На фото молодые и счастливые 45-летняя Алла Пугачева и 27-летний Филипп Киркоров на отдыхе в Болгарии. Именно на курорте «Золотые пески», по словам Родина, прошел «медовый месяц» артистов.

romanrodin1959 Продолжаем публикации моих архивных фото 1994 год Это уже София!!! Не забудьте, завтра, 26 июня, продолжение увлекательных путешествий наших любимых артистов #жизньзвезд #romanrodin1959

Тогда вместе с супругами в путешествие отправился и их ближний круг — концертный директор Олег Непомнящий и режиссер Роман Родин.

- У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету, - рассказал Роман Родин.

romanrodin1959 Привет! Продолжаем! Это Варна 1994 год! Мы приехали на пароме! Не забудьте, завтра в 20 часов 26 июня наша встреча на моем канале #алла+Филипп #жизньзвезд #romanrodin1959 #живиправдой #живисправдой

Кстати, о своем опыте потери веса на тайских таблетках делился и Филипп Киркоров.

- Этот период я прошел давно и чуть не сорвал нервную систему, а я ведь позитивный человек. Когда я пил тайские таблетки, это был не я, в меня как будто вселился бес, Господи, прости, - сетовал в давнем интервью Филипп Киркоров.

romanrodin1959 Помните,Путешествие в Болгарию 1994 год, рассказывал про диету с утра! Но приходил вечер, и мы, как Винни Пухи, замечали, что пора подкрепиться, и отправлялись в цыганскую харчевню! Этот момент я снял, когда мы решали, чем бы вдарить по диете!!! #жизньсказка #жизньзвезд #алла+филипп #romanrodin1959

Напомним: Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке более 10 лет.

По словам звездной пары, они пытались родить общих детей, Алла Борисовна долго обследовалась, но, увы, не сложилось.

В прессе писали, что звездный союз дал трещину в 2001 году,когда на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Беларуси Филипп Киркоров представил жене молодого юмориста Максима Галкина.