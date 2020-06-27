«Худели на тайских таблетках» : Режиссер поделился опасной диетой Пугачевой и Киркорова
В 90-е годы фотограф и режиссер Роман Родин был биографом звездной пары — Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Плюс ко всему Роман был телевизионным режиссером легендарной концертной программы Аллы Пугачевой «Избранное» и ставил шоу для Филиппа Киркорова.
В своем Инстаграме Роман Родин опубликовал редкие кадры свадебного путешествия бывших супругов. На фото молодые и счастливые 45-летняя Алла Пугачева и 27-летний Филипп Киркоров на отдыхе в Болгарии. Именно на курорте «Золотые пески», по словам Родина, прошел «медовый месяц» артистов.
Тогда вместе с супругами в путешествие отправился и их ближний круг — концертный директор Олег Непомнящий и режиссер Роман Родин.
- У Аллы Борисовны очень красивые ножки, стройная фигурка. Мы там все сначала худели на тайских таблетках, а потом пересели на диету, - рассказал Роман Родин.
Кстати, о своем опыте потери веса на тайских таблетках делился и Филипп Киркоров.
- Этот период я прошел давно и чуть не сорвал нервную систему, а я ведь позитивный человек. Когда я пил тайские таблетки, это был не я, в меня как будто вселился бес, Господи, прости, - сетовал в давнем интервью Филипп Киркоров.
Напомним: Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке более 10 лет.
По словам звездной пары, они пытались родить общих детей, Алла Борисовна долго обследовалась, но, увы, не сложилось.
В прессе писали, что звездный союз дал трещину в 2001 году,когда на музыкальном фестивале «Славянский базар» в Беларуси Филипп Киркоров представил жене молодого юмориста Максима Галкина.
ИСТОЧНИК KP.RU