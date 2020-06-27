Клуб «Сочи» объяснился за разгром молодежки «Ростова» - 10:1

События в нашем футболе нарастают как снежный ком, и только перед сегодняшними матчами 24-тура чемпионата России существовало, как минимум, три интриги. Первая, впрочем, разершилась накануне. «Оренбург» сообщил, что не сможет сыграть у себя дома с «Краснодаром», поскольку несколько футболистов команды заболело коронавирусом. А выставить дублирующий состав клуб не может, поскольку молодежка не тренировалась. Матч был отменен, а «Оренбургу», скорее всего будет засчитано техническое поражение, поскольку матч переносить некуда - «Краснодар» в прошлом туре уже согласился перенести игру с «Динамо».

Кстати, вторая интрига крутится как раз вокруг «Динамо», где еще на прошлой неделе коронавирус нашли у трех легионеров. В субботу должно состояться московское дерби «Динамо» - ЦСКА, но пока непонятно, какой состав смогут выставить бело-голубые. Российская Премьер-лига (РПЛ) попыталась договориться с Роспотребнадзором, чтобы он смягчил регламент и разрешил играть не инфицированным футболистам основного состава. Похоже, договориться удалось…

Кстати, такая же проблема стоит и перед «Ростовом», который сегодня принимает «Арсенал». Еще накануне руководство клуба сообщало, что если не разрешат играть всем здоровым игрокам, то вновь придется выставлять молодежку. Ростовский Роспотребнадзор окончательного ответа еще не дал.

А в это время клуб «Сочи» на официальном сайте объяснился за свой разгром дублеров «Ростова» в прошлом туре (10:1).

«…Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК «Ростов» за сутки до проведения матча. Непосредственно в день проведения матча ФК «Ростов» сообщил о прибытии команды с просьбой предоставить все необходимое для его проведения. Официальной информации о персональном составе команды, прибывшей для проведения матча ФК «Ростов» не предоставлял.

Со своей стороны ФК «Сочи» не имело возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к ее проведению.

Команда ФК «Сочи» не позволила себе проявить непрофессионализм и неуважение к сопернику. ФК «Сочи» считает неприемлемым «играть в поддавки» в профессиональном спорте. Не представляется более вопиющего способа проявить свое неуважение к сопернику, чем «поддавки»…», - говорится на официальном сайте сочинского клуба.

Словом, у всех своя правда. Но клубы в это непростое время не должны забывать, что они все находятся в одной лодке. А руководству РПЛ уже пора взять штурвал в руки и не пускать все на волю коронавирусных волн.

Расписание матчей 24-тура РПЛ

26 июня

«Ахмат» - «Сочи» - 1:1

«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:1

27 июня

«Оренбург» - «Краснодар» - отменен.

«Спартак» - «Уфа» - 16.30

«Рубин» - «Локомотив» - 17.30

«Динамо» - ЦСКА - 19.00

«Ростов» - «Арсенал» - 20

28 июня

«Урал» - «Тамбов» -16.30

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