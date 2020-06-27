«Мера людоедская»: В автомобильном союзе оценили отмену знака «Инвалид»

Борьба с фальшивыми наклейками, которые могли лепить себе все подряд, выходит на финишную прямую. С 1 июля 2020 года знак «Инвалид» отменяется и приниматься в расчет не будет. Подтверждать право на льготную парковку будет федеральный реестр, в который вносятся данные об инвалидах. Человек, претендующий на льготу, сможет зарегистрировать автомобиль через МФЦ или портал Госуслуг. Поможет ли эта мера бороться с фейковыми льготниками? И защитит ли самих людей с ограниченными возможностями?

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин назвал новую меру людоедской. Потому что в первую очередь пострадают инвалиды III группы. Те, у кого нет «ограничения способности к самостоятельному передвижению», права парковаться бесплатно больше не имеют.

- Инвалидов третьей группы больше всего. Права пользоваться льготной парковкой лишатся больше 3 млн. человек, - говорит Шапарин. - Я достоверно знаю, что многим инвалидам, у которых формально нет ограничений на передвижение, часто очень сложно преодолевать пространство. Тем же диабетикам чем меньше пройти в жару, тем лучше. Но это никто не учитывает. Цель новой меры — извлечение дополнительных денег за парковку.

По словам вице-президента НАС, так как миллионы людей теперь не смогут пользоваться льготами, необходимо снова изменить закон «О социальные гарантиях инвалидов», сократить количество резервируемых для них парковочных мест. Иначе это вызовет дополнительное давление на парковочное пространство.

- Всего в стране 1,1 млн. человек, которые имеют проблемы с передвижением. При этом под них резервируется 10% парковочных мест. Налицо явная диспропорция. Нынешние 10% кажутся не просто избыточным, а издевательским, - убежден Шапарин. - Если приехать в любой ТЦ, проехать по любой улице, можно увидеть, что парковочные места для инвалидов практически не заняты никем. А на остальных местах и хомяка посадить негде. Наверное, после вступления в силу новой меры, парковочных мест для инвалидов должно стать гораздо меньше. Но они остаются. На обычные парковки попадут те, кто лишился льготы. Значит, мы будем видеть их еще более переполненными. А спецпарковки для инвалидов опустеют еще больше.

- Поможет ли отмена знака борьбе с фальшивыми инвалидами?

- Такое явление действительно есть, но не носит массового характера. Но так как машины с фейковыми знаками «Инвалид» чаще всего дорогие, оно очень бросается в глаза. Однако эти люди тоже вешали знак не просто так. Они получали его в реестре машин, которые контролируют инспекторы. То есть имели постоянный доступ к реестру разрешения пользования инвалидными местами. Этого бы не происходило, если бы не было коррупции на местах.

Бывает, что у человека мама инвалид. Он делает этот знак, попадает в реестр, маму не возит, знак не убирает. Оштрафовать за нелегальное использование на парковке их мог только сотрудник полиции, которых действительно мало, так как их заменили камеры. Такие люди, конечно, уходили от ответственности. Но также сказать, что это массовое явление, нельзя. Это сотни случаев, а не тысячи.