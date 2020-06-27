2020-06-27T13:40:29+03:00
Звезды

Зураб Церетели подарил Андрею Дементьеву стопку бронзовых книг

26 июня, в годовщину смерти поэта, на его могиле на Кунцевском кладбище, открыли памятник
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Зураб Церетели подарил Андрею Дементьеву стопку бронзовых книгЗураб Церетели подарил Андрею Дементьеву стопку бронзовых книгФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Монумент создал народный художник СССР Зураб Церетели. Выбор скульптора был не случаен. Хотя Андрей Дементьев дружил со многими известными художниками, но именно Зурабу Константиновичу он посвятил свои последние стихи.

- Это была настоящая дружба. Зураб сделал памятник для Андрей бесплатно, - рассказала нам вдова поэта Анна Пугач. – Церетели очень щедрый человек. Он так же бескорыстно сделал памятник своему другу – Андрею Вознесенскому.

Памятник Андрею Дементьеву - это большая бронзовая книга со знаменитой строчкой из его стихов - «Все будет также после нас. И слава Богу». Раскрытая книжка поверх целой стопки книг - они символизируют важные вехи в жизни поэта. Он сочинял стихи, издавал поэтические сборники, руководил журналом «Юность».

26 июня, в годовщину смерти поэта, на его могиле на Кунцевском кладбище, открыли памятник. Фото: из семейного архива

26 июня, в годовщину смерти поэта, на его могиле на Кунцевском кладбище, открыли памятник. Фото: из семейного архива

- Название, которые вы видите на корешках – это принципы, по которым жил Андрей Дмитриевич, - объяснила Анна Пугач. – Я очень придирчиво отнеслась к созданию памятника. Зураб Константинович три раза отправлял его на переделку.

Камень для постамента заказывали на московском гранитном комбинате. Это балтийский камень той же породы, что и камень на могиле Иосифа Кобзона. И это тоже символ. Андрей Дементьев и Иосиф Кобзон крепко по-мужски дружили и ушли друг за другом. И теперь Зураб Церетели как бы соединил их в другой жизни.

Анна Пугач, как и при жизни поэта, продолжает быть его верным, надежным тылом. Сейчас она делает все, чтобы память о нем жила.

Андрей Дементьев умер в 2018 году, не дожив всего лишь три недели до своего 90-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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