«Мама была две недели в реанимации»: Елена Малышева отметила победу над коронавирусом в ресторане

В эту субботу, 27 июня, посетители «Боско кафе» стали свидетелями праздничного обеда главного теледоктора страны Елена Малышева и ее мамы Галины Александровны. Женщины, кстати, очень похожи. В этот выходной у них был праздничный выход в свет – отмечали победу Галины Александровны над коронавирусом. Больше месяца 87-летняя мама Елены Малышевой провела в больнице, две недели в реанимации, но теперь женщина здорова.

- Еду с мамой в ресторан и совершенно счастлива, - не стала скрывать эмоции Елена Малышева. – Когда я приходила к маме в красную зону, я все время вспоминала, как 9 марта возила ее в «Боско кафе». Я мечтала прийти сюда еще раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус. Спасибо всем врачам, которые ее лечили!

В кафе Елена Васильевна записала небольшое интервью для соцсетейФото: Личная страница героя публикации в соцсети

В кафе Елена Васильевна записала небольшое интервью для соцсетей с Галиной Александровной.

- Мама, как ты считаешь, почему ты победила болезнь?

- Я хотела жить!

- Как ты себя чувствуешь после коронавирусной пневмонии?

- Силы пребывают. Неприятный период астенического состояния сворачивается.

Женщины пожелали всем здоровья, поблагодарили врачей, а Елена Васильевна добавила: «И как можно дольше оставаться детьми!» Мама теледоктора полвека проработала в медицине, а теперь гордится детьми-врачами. Елена Малышева очень переживала, когда ее мама попала в больницу, и доверяла врачам. Теперь все позади, и знакомые отмечают, что Галина Александровна прекрасно выглядит. И благодарит детей: «Алеша говорит — ты, мамочка, живи, а о здоровье мы будем беспокоиться!» К словам брата присоединяется и Елена Малышева.