Сверхъестественные стяги, "Не шути с неграми, эти шутки глупы и неприличны", Ипатия и прогрессивный ипатьевский метод

Давняя рекомендация гласит: "Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку" – ей и последовал В. В. Путин. Поднимая кубок веселья в обществе лауреатов госпремий, он сообщил: "В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено".

Что совершенно верно. Прежде бывали высокопоставленные люди, близкие к окружению В. В. Путина, которые откровенно говорили, что Россия – страна бесперспективная, а русским остается одно – завернувшись простыню, ползти на кладбище. Таким черным пессимистом был, например бывший вице-премьер, знатный приватизатор А. Р. Кох (про разных Бабченок и Муждабаевых мы не говорим, поскольку они никогда не были приближены к престолу).

Но Кох давно является верхнебаварским бюргером, и с Россией его теперь ничего не связывает. Что же до тех, кто продолжает подвизаться на подмостках, то урок Альфреда Золоторейновича всеми ими был усвоен. По сути можно относиться к России вредительски и даже ненавистнически (так многие говорят о некоторых вельможах), но мысли к делу не подошьешь, на словах же все они желают нашей стране всяческого счастья и процветания, причем сообщают, что это вполне возможно:

«Madame, при вас на диво

Порядок расцветёт,—

Писали ей учтиво

Вольтер и Дидерот,—

Лишь надобно народу,

Которому вы мать,

Скорее дать свободу,

Скорей свободу дать».

Что это, если не глубочайшая вера в Россию? Причем истово веруют не только друзья цезаря, но даже и А. А. Навальный с М. Б. Ходорковским, к таковым не принадлежащие.

Являются преданными друзьями России и американский посол Сулливан с его великобританской товаркой Деборой Броннерт. Сперва американец, а затем и британка вывесили на зданиях своих дипломатических миссий в Москве радужные стяги ЛГБТ.

Так как посол представляет особу своего суверена и говорит (а также производит различные жесты от его имени), можно было предположить, что вывесив педерастические флаги, послы хотят официально заявить о сверхъестественных наклонностях защитника демократии, президента Трампа и защитницы веры, королевы Елизаветы Георгиевны. Чему даже можно было дать благоприятное объяснение: Трамп и Елизавета II подали сигнал русским, что они имеют дело с изысканными людьми в хорошем смысле слова – а не в плохом, как многие у нас думали до этого.

Но, веря в Россию, Госдеп и Форин-оффис тем самым еще и хотели указать России путь к свободе и процветанию – для чего необходимо предаться сверхъестественным страстям и вывесить радужный штандарт над Кремлем. Прецедент такого рода советов имеется. Воссев на трон, веротерпимый Павел I дал аудиенцию белым голубям, т. е. скопцам, и те сообщили государю верное средство к благоустроению царства, посоветовав императору оскопиться. Гневливый Павел не последовал совету и послал скопцов прочь, но, возможно, англосаксонские державы полагают, что нынешний правитель не будет так гневлив и немедленно приступит к рекомендованному ими благоустройству.

С теми же, кто не верит во всепобеждающую западную идеологию, могут поступить нечестно. Автозаводы "Ауди" (некоторыми пытливыми исследователями причисляемые к наследникам известной в рейхе марки "Хорьх") восемь лет назад наняли К. А. Собчак представлять их продукцию в России. Начинание вполне разумное. После войны например их фирму в СССР представлял маршал Жуков, ездивший на трофейном "Хорьхе". В нынешней России К. А. Собчак не менее знаменита, чем славный маршал, и естественно было доверить ей продвижение автомобиля в широкие народные массы.

И все было бы хорошо, но львица не учла, сколь свирепствует политкорректность в бывшем рейхе, отчего вышла неприятность. К. А. Собчак выложила в своем Instagram ролик с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком", где на фоне черного экрана звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики". Сама К. А. Собчак сказала, что это лишь остроумная шутка, однако, немцы оказались чужды юмора и, отметив, что "Компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации", немедля растерзали львицу со словами "Известные нам инциденты являются неприемлемыми".

Их тоже можно понять. Стук нынче распространяется быстрее звука, и если бы стало известно – а стало бы обязательно, -- что в России рекламное лицо "Ауди" остроумно шутит над священной для каждого немца негритянской темой, автофирма вызвала бы справедливое негодование арийцев. В тоталитарной России можно хоть поехать венчаться в катафалке, что остроумная Собчак и проделала, но в демократических странах заслон поставлен прочный – "Не шути с неграми, эти шутки глупы и неприличны". И влекут за собой увольнение от должности.

Урок, данный немцами, не смирил К. А. Собчак, и она немедля поехала в Екатеринбург, где схиигумен Сергий (Романов) вздумал смущать святую братию всякими соблазнами и беззакониями. А чтобы соблазны выглядели внушительнее, святой схимник призвал на помощь пархатых большевицких казаков. Безобразие примерно как в Александрии V в. по Р. Х., где буйные монахи растерзали ученую язычницу Ипатию.

На Урале до растерзания К. А. Собчак дело все же не дошло, тем более, что это уже проделали автопроизводители в баварском Ингольштадте. И однако же паства схиигумена подвергла Ипатию нашего времени прогрессивному ипатьевскому методу, да еще и со всей ее съемочной группой.

А ведь изначально все шло в полном соответствии с повестью гр. Л. Н. Толстого "Отец Сергий". Помещица Маковкина, "разводная жена, красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками", задумала на спор переночевать в келье известного своей строгой жизнью монаха. В результате ночевки о. Сергий, чтобы смирить разжигавшую его блудную страсть, отрубил себе палец, а богачка и чудачка испытала духовное перерождение и постриглась в монахини.

Но жизнь богаче литературы. И палец неподверженного блудным страстям о. Сергия остался в целости, и К. А. Собчак вместо того, чтобы изменить свой ум и постричься в ангельский чин, подверглась побоям и теперь задумывает новые выходки.