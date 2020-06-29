Тунгусский метеорит как в воду канул

30 июня 1908 года около семи утра небо над рекой Подкаменная Тунгуска вдруг ослепительно засияло! Свидетели утверждали, что на небе зажглось второе солнце - ярче и жарче первого. Затем раздался страшной силы взрыв, поваливший вековой лес на площади 2000 квадратных километров. Звуковая волна обогнула планету несколько раз, установились белые ночи от Центральной Сибири до Атлантики... По расчетам ученых, мощность удара равнялась взрыву тысячи первых атомных бомб.

В историю это событие вошло под названием «Падение Тунгусского метеорита». Прошло уже 112 лет, однако за это время ни одна из сотен экспедиций так и не смогла найти ни единого обломка космического пришельца. Итальянский профессор Лука Гасперини, работающий в Болонском институте морской геологии ISMAR и 20 лет изучающий тунгусский феномен, рассказал о своей версии разгадки этой тайны. Он стал гостем совместной программы Радио «Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников» (97,2 FM).

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

- Почему вы заинтересовались темой Тунгусского метеорита? Ведь это так далеко от Италии...

- Да, Тунгуска, Россия, Сибирь - это действительно далеко. Помог счастливый случай. Я занимался морской геофизикой, и в 1999 году мой коллега Джузеппе Лонго организовал экспедицию по изучению озера Чеко, которое находится в восьми километрах от эпицентра взрыва Тунгусского космического тела. Предполагалось, что на его дне в осадочном слое 1908 года могут находиться фрагменты метеорита, которые попали либо с неба, либо были занесены по реке Кимчу.

- В итоге родилась иная версия?

- Мы пришли к выводу, что Чеко и есть кратер от падения части Тунгусского метеорита. И этот фрагмент надо искать под водой на 10 метров ниже уровня дна. Другие фрагменты метеорита в тайге уже не найти, за 100 лет они смешались с земными породами.

ЗD-модель дна Чеко - оно имеет необычную форму, больше похожую на кратер. В указанной точке, вероятно, и скрывается осколок космического пришельца. Фото: ISMAR

Средь ила на дне

- Но ведь еще советские ученые утверждали, что озеро гораздо старше 100 лет, а значит, образовалось до падения метеорита.

- Это мнение базируется на выводе одного из знаменитых исследователей тунгусского феномена Кирилла Флоренского. В середине ХХ века именно он отправил водолазов на дно Чеко, а когда они вернулись с кучей ила, решил: раз на дне так много донных отложений, значит, озеро существовало и до падения метеорита.

Но он не учел того, что река Кимчу, впадающая в озеро, приносит с собой множество частиц органики и грязи, в короткий срок создавая значительные наносы ила. В одну из экспедиций мы бурили шурфы и столкнулись с интересным моментом: под метровым слоем ила находятся совершенно другие осадочные породы, которые мы назвали «сибирской кашей», - смесь земли, мусора и кусочков древесины. В этой «каше» обнаружена пыльца деревьев моложе ста лет. Значит, самый старый слой донных отложений начал формироваться в самом начале ХХ века при заполнении водой Кимчу кратера, который образовался от удара и последующего таяния вечной мерзлоты.

Есть точные координаты...

- И, наконец, третий интересный момент. Еще в 1999 году при помощи сонаров и эхолота мы составили объемную 3D-карту рельефа дна Чеко (см. фото). Как правило, озера в Сибири не очень глубоки и имеют плоское дно, поскольку выскоблены ледником, как колоссальным бульдозером, во время последнего глобального оледенения. Но у Чеко оригинальная форма дна - коническая, с необычной глубиной 50 метров на острие конуса. Это не укладывается в традиционную модель местных процессов эрозии почв. А вот в рамки модели образования метеоритного кратера - вполне!

Кроме того, мы не нашли ни одной карты до 1908 года, на которой было бы обозначено это озеро. И ни одного упоминания в документах.

Профессор Лука Гасперини. Фото: ISMAR

- Как найти окончательные доказательства нахождения на дне Чеко осколка Тунгусского метеорита?

- Достаточно провести бурение в центре озера, в месте, которое имеет точные координаты. Это будет стоить не так дорого, но данный проект сейчас под силу только российским ученым, у них намного больше финансовых и организационных возможностей. А мы готовы помочь в качестве экспертов.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА

«Стало так горячо, словно загорелась рубашка»

Из рассказа Семена Семенова, который находился в 70 километрах от эпицентра взрыва:

«Вдруг на севере небо раздвоилось, и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка...

Небо захлопнулось, и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три... пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек, земля дрожала...

Многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломило железную закладку для замка двери».

Итальянская экспедиция 1999 года изучает озеро на катамаране, названном в честь русского первооткрывателя тунгусского феномена Леонида Кулика. Фото: ISMAR

ЦИТАТА В ТЕМУ

В 1960-м один из знаменитых ученых, искавших Тунгусский метеорит, Борис Вронский написал стихотворение-посвящение водолазам, которые обследовали дно загадочного озера:

На озере Чеко ищите разгадку!

В его недоступной для глаз глубине,

Скорее всего, вы найдете остатки

Межзвездной ракеты средь ила на дне...

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