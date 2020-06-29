Самая несчастливая космическая станция

Только потом, после ЧП, стали говорить, что наша первая орбитальная станция «Салют-1» с самого начала выказала себя невезучей. Еще в конце апреля, отпраздновав десятилетие полета Гагарина, на станцию отправили первый экипаж - Владимира Шаталова, Алексея Елисеева и Николая Рукавишникова. Им даже не удалось попасть на станцию. Официально сообщили, что стыковка прошла успешно - как бы не так! На самом деле стыковочные узлы корабля никак не удавалось совместить с узлами станции, переходные люки не открывались. Беда усугубилась еще и тем, что и расстыковаться космонавты не могли! Два витка вокруг планеты они летали, намертво соединенные со станцией... Счастье, что им удалось разорвать эти вынужденные объятия и вернуться на Землю.

Конечно, новый экипаж - Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев - досконально анализировал случившееся еще на земле. Проигрывали все возможные и даже мало возможные ситуации.

Стыковка прошла успешно, хотя можно представить, с каким чувством космонавты ждали мгновения, когда раскроются люки для перехода на станцию... И вдруг - пожар. Загорелись силовые кабели, станция быстро наполнилась едким дымом... По команде командира Георгия Добровольского все трое кинулись в спускаемый аппарат. Но огонь иссяк так же внезапно, как и появился: кислород атмосферы на станции выгорел, система регенерации стала восстанавливать нормальные параметры. Экипаж отработал 23 дня и вечером 29 июня отстыковался от «Салюта».

Все шло согласно расчетам - спокойно и ровно. Они мягко приземлились в казахстанской степи, и одновременно с ними опустился вертолет спасателей, сопровождавших спускаемый аппарат на самом последнем этапе.

Спасатели поспешили к черному шару, обгоревшему, как и полагается, в верхних слоях атмосферы, открыли люк и увидели то, что никак не ожидали увидеть: все трое космонавтов сидели пристегнутыми на рабочих местах, и ни движения, ни взмаха руки - никаких признаков жизни...

Тела их были теплыми, врачи принялись делать искусственное дыхание. Поначалу казалось, что космонавты просто потеряли сознание. Но все было напрасно.

Расследование показало: как только бытовой отсек отделился от корабля, давление в спускаемом аппарате стало стремительно падать. Это произошло на высоте более 150 км, фактически - в вакууме. И за какие-то 30 - 40 секунд давление в отсеке с космонавтами опустилось до нуля. Оказалось, по какой-то причине сработал клапан дыхательной вентиляции (он включается, если корабль упадет в воду или на землю люком вниз).

В середине октября первую орбитальную станцию свели с орбиты. Она сгорела в верхних слоях атмосферы. Первая в мире и самая несчастливая.