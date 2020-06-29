«Рухнули на асфальт»: Падение Баскова и Федункив напугало поклонников
В минувшие выходные в одном из подмосковных пансионатов Марина Федункив снимала клип на свою песню «Лав стори». В кавалера ее разбитной героини, как уже писала «КП», перевоплотился Николай Басков.
А поскольку клип снимали в советской стилистике, то какой санаторный отдых тех времен без «весёлых стартов». Во время парного забега Басков и Федункив споткнулись и свалились на асфальт. Как говорится, отошли от сценария. Николай не повредился, а вот Марина сильно ушибла локоть.
К счастью, травма была не очень серьёзной и актриса вскоре вернулась на площадку.
Кстати, помимо Николая Баскова, в клипе Марины Федункив снялись и другие знаменитости: Николай Цискаридзе, блогер Айза, Наташа Королева и Тарзан.
Падение Баскова и Федункив.
ИСТОЧНИК KP.RU