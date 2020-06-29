2020-06-29T08:48:48+03:00
Звезды

«Рухнули на асфальт»: Падение Баскова и Федункив напугало поклонников

Артистка сильно ушибла локоть
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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В кавалера героини клипа перевоплотился Николай БасковВ кавалера героини клипа перевоплотился Николай БасковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В минувшие выходные в одном из подмосковных пансионатов Марина Федункив снимала клип на свою песню «Лав стори». В кавалера ее разбитной героини, как уже писала «КП», перевоплотился Николай Басков.

А поскольку клип снимали в советской стилистике, то какой санаторный отдых тех времен без «весёлых стартов». Во время парного забега Басков и Федункив споткнулись и свалились на асфальт. Как говорится, отошли от сценария. Николай не повредился, а вот Марина сильно ушибла локоть.

marina_phedunkivmarina_phedunkiv
Танцевальный Лав Стори челлендж!
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К счастью, травма была не очень серьёзной и актриса вскоре вернулась на площадку.

Кстати, помимо Николая Баскова, в клипе Марины Федункив снялись и другие знаменитости: Николай Цискаридзе, блогер Айза, Наташа Королева и Тарзан.

Падение Баскова и Федункив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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