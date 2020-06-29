ВЦИОМ: Три четверти проголосовавших россиян к вечеру воскресенья сказали «да» поправкам в Конституцию
Экзитполы в течении четырех дней Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил в 25 субъектах Российской Федерации на 800 участках для голосования. Интервьюеры ВЦИОМа опрашивали граждан на выходе с участков.
Опрос был, конечно же, анонимный. И вопрос задавался всего один: как респондент проголосовал по поправкам в основной закон страны — «За» или «Против»?
Более двух третей граждан, к которым обратились сотрудники социологической службы, согласились ответить на вопрос. При этом 29.4% отказались. Интересно, что число тех, кто готов был ответить, росло ото дня ко дню — с 68.6% 25 июня до 72% 28 июня.
Среди опрошенных в поддержку поправок в Конституцию Российской Федерации высказалось 76% наших сограждан.
23,6 % респондентов завили, что они высказались против изменений в основной закон.
0.4% признались, что испортили бюллетень.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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