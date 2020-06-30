Почему сотрудничество с кооперативом становится оптимальным решением для улучшения жилищных условий

Светлана из Казани познакомилась с жилищной программой кооператива в 2015 году. Её дочь за год до этого вышла замуж, к тому времени уже родился первый ребенок, и скитаться по съемным квартирам было тяжело. Дочь – студентка, ее муж – из сельской местности, только-только начал работать в Казани.

Кооператив как некоммерческая организация предоставляет средства на беспроцентной основе, переплата в нашем кооперативе небольшая – это членские взносы, идущие в фонд развития кооператива. И ежемесячный платеж за аналогичную квартиру более чем в два раза меньше.

У Светланы возникла мысль предложить дочери приобрести квартиру через наш кооператив. Предстояло убедить в этом дочь, у которой на тот момент уже имелся непогашенный ипотечный кредит на квартиру.

Камнем преткновения было то, что кооператив приобретает квартиру в свою собственность с правом пользования ею пайщиком – в собственность пайщика она переходит после внесения в кооператив в полном объеме своего пая, равного стоимости приобретаемой квартиры. Дочь Светланы это смущало. «Почему нельзя взять ее в залог на период, пока мы расплачиваемся за квартиру, но квартира останется в нашей собственности?», удивлялась она.

Светлана привлекла для консультации независимых юристов. Они объяснили, что жилищные кооперативы – некоммерческие организации, они не могут использовать такие формы, как залог или кредит.

При этом схема покупки квартиры через кооператив вполне прозрачна и соответствует действующему законодательству. Нахождение квартиры в собственности кооператива это мера защиты интересов кооператива на случай неплатежеспособности пайщика, при этом пайщик может в любой момент выйти из кооператива и получить в полном объеме внесенные им в паевые средства.

Тем не менее, взвесив все за и против, дочь Светланы приняла решение о вступлении в кооператив. В целях экономии она за счет собственных средств внесла первоначальный взнос за покупку новой однокомнатной квартиры стоимостью 2,5 млн рублей – 875 тыс. рублей, рассчитывая погасить ипотеку в старой квартире, продать ее и приобрести с помощью кооператива новую.

Кооператив поставил их в очередь, а за это время дочь Светланы и все ее родственники собрали средства на погашение ипотеки.

Светлана вместе с дочерью подобрали аналогичную квартиру. Специалисты, привлеченные кооперативом, провели юридическую проверку и независимую оценку этой квартиры и не обнаружили препятствий для ее приобретения кооперативом в интересах дочери Светланы за те же 2,5 миллиона. В этой сумме 35% составлял первоначальный паевой взнос, внесенный пайщиком, а 65% - средства кооператива, они предоставляются на беспроцентной основе (1 млн 625 тыс. руб.).

Срок возврата средств за квартиру по индивидуальному графику в соответствии с уставом кооператива не может быть более 10 лет, платежи вносятся равными долями. Платежи в кооператив - включающие как паевые взносы (возврат добавленных кооперативом средств), так и членские взносы, идущих на развитие кооператива, составляли в общем 14000 рублей в месяц, что не могло не обрадовать дочь Светланы и ее семью.

Дочь Светланы и ее семья переехали в квартиру, приобретенную кооперативом. Но в семье появился второй ребенок, в однокомнатной квартире оказалось тесновато. При этом дочь Светланы вышла на работу, и ее муж перешел на хорошо оплачиваемую должность – материальные возможности семьи выросли. Поэтому Светлана с дочерью и зятем в 2017 году принимают решение о покупке с помощью кооператива трехкомнатной квартиры.

Квартира, которую они присмотрели, стоила 4 млн. 200 тыс. рублей, необходим минимальный первоначальный паевой взнос - 1 млн. 470 тыс. руб. Плюс к этому чуть более 1 млн 300 тыс. руб. необходимо было для пая за однокомнатную квартиру и ее перехода в собственность дочери Светланы - для последующей продажи. 35% от стоимости трехкомнатной квартиры – сумму достаточную для постановки в очередь на приобретение квартиры удалось собрать достаточно быстро. Вторую часть суммы собрали примерно за девять месяцев, в течение которых стояли в очереди на покупку второй квартиры. В общей сложности, понадобилось аккумулировать 2 млн. 770 тыс. рублей.

Когда подошла очередь на покупку новой квартиры – примерно через год, дочь Светлана рассчиталась с кооперативом за покупку старой, и ее семья сразу переехала в комфортабельную трехкомнатную квартиру.

Переговоры с новым покупателем однокомнатной квартиры были проведены еще до получения от кооператива справки о полной выплате пая, являющейся основанием для регистрации права собственности за дочерью Светланы. И в момент, когда Росреестр зарегистрировал переход квартиры в личную собственность дочери Светланы, был подписан договор ее продажи новому покупателю.

От продажи однокомнатной квартиры была выручена сумма 2 млн 500 тыс. рублей. За счет этих средств удалось почти полностью оплатить понесенные ранее затраты на закрытие задолженности перед кооперативом и первоначальный паевой взнос на трехкомнатную квартиру.

Семья дочери Светланы уже почти два года проживает в просторной трехкомнатной квартире. Месячный платеж кооперативу – 27000 руб. с учетом членских взносов в кооператив. Сумма, посильная для семьи дочери Светланы, и существенно меньшая, чем та, что дочь Светланы платила банку за ипотечную однокомнатную квартиру.

Так кооператив дважды помог Светлане решить жилищный вопрос для семьи ее дочери. И это не единственный такой пример в нашей практике: довольно много случаев, когда пайщики покупают новые квартиры по мере возникновения потребности в улучшении жилищных условий.