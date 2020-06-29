Электронные сигареты: безвреднее обычных, но предлагаемые лимиты на количество никотина отпугивают курильщиков

Появился новый рынок? Необходимо разработать правила, по которым он будет развиваться. В декабре 2019 года депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, регулирующий оборот электронных сигарет. Но при подготовке ко второму чтению в документ, по данным «Парламентской газеты», поступило более 120 поправок, «радикально меняющих первую версию». Так, в последней версии законопроекта предельное содержание никотина в жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) предлагается ограничить 20 мг, а с 2023 года ввести полный запрет на продажу всей никотиносодержащей продукции, если она не соответствует требованиям безопасности.

Проблема в том, что это бессмысленно: и российские, и европейские ученые опровергают миф о пользе уменьшения никотина в электронных сигаретах.

В США И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ – БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

19 июня Институт региональных проблем провел на площадке МИА «Россия сегодня» научный онлайн-семинар «Специфика никотиносодержащей продукции: взгляд мировой науки». Крупнейшие научные светила обсудили сколько должно быть никотина в электронных сигаретах. В некоторых странах, таких как США или Новая Зеландия, законодательство не устанавливает на него лимитов. В Канаде рекомендуемый порог – 66 мг. Европейский техрегламент устанавливает порог в 20 мг на мл, но как оказалось, эта мера была принята в результате ошибочного толкования исследования профессора Константиноса Фарсалиноса.

Обратим внимание: профессор Константинос Фарсалинос - ведущий исследователь в Центре кардиохирургии Онассис (Греция), за плечами которого более 90 международных исследований о снижении вреда от курения, в том числе с помощью ЭСДН. По словам ученого, еврочиновники ориентировались на содержание никотина в жидкости, а не на данные о его реальном усвоении в организме потребителя.

«При содержании никотина в жидкости 20 мг/мл потребитель в реальности получает в 4 раза меньше никотина, чем при курении обычной сигареты. Курильщикам, особенно «со стажем», нужно больше, чем 20 мг/мл никотина. Такой лимит не позволяет курильщику полностью перейти на ЭСДН», - пояснил во время онлайн-семинара Константинос Фарсалинос.

Более того, никотиновое голодание заставляет курильщика вдыхать больше аэрозоля, что создает опасность роста потребления вейп-жидкостей и вдыхания большего количества побочных продуктов.

В ЧЕМ БОЛЬШЕ ВРЕДА?

«Проведенные нами исследования показали, что при снижении концентрации никотина до 20 мг/мл вейперы потребляли в 3 раза больше жидкости, чем при более высоких концентрациях никотина. Снижая концентрацию, мы заставляем людей использовать больше аэрозоля, и в этом заключается реальная опасность», - отметил Константинос Фарсалинос.

По его оценке, адекватной дозой является 5% от содержания никотина в жидкости.

«Такая концентрация (около 60 мг/мл) примерно соответствует уровню доставки, который обеспечивает одна обычная сигарета с 1 миллиграммов никотина в дыме», - уточнил профессор.

При этом в целом, считает Константинос Фарсалинос, электронные сигареты несут меньше вреда для курильщиков, чем обычные.

«Современные исследования показывают, что в ЭСДН на 95-99% меньше токсичных веществ, чем в обычных сигаретах, - сообщил ученый. По его словам, уже через месяц после перехода на ЭСДН у курильщиков происходит улучшение работы кровеносных сосудов. Хотя для подтверждения снижения вреда от электронных сигарет потребуется 20 – 30 лет, уже сегодня медики могут ожидать снижения вредного воздействия при переходе курильщиков на эти системы.

«НОРМУ – ИСКЛЮЧИТЬ»

«В сигарете табак сгорает при температуре 900 градусов, и выделяется масса канцерогенов и смол. В ЭСДН максимальная температура не превышает 300-350 градусов. Именно температурный режим предотвращает появление высоких концентраций токсических веществ», - согласился с европейским коллегой президент Противоракового общества России профессор, доктор медицинских наук Давид Заридзе.

Исследование российского ВНИИТИ показало, что уровень токсичных компонентов в аэрозоле электронных сигарет на 85-95% ниже, чем в дыме контрольной сигареты.

«Эти токсичные компоненты не связаны с никотином, а выделяются при горении табака или очень высокой температуре нагрева, которая в большинстве ЭСДН невозможна», - рассказала замдиректора по научной работе и инновациям Всероссийского научно-исследовательского института табака и табачных изделий доктор наук Евгения Гнучих.

О чем это говорит? Что российские парламентарии, похоже, перегнули палку, предлагая слишком жесткие требования к электронным сигаретам. Причем, это понимают и власти.

«Не вызывает сомнений необходимость регулирования оборота никотиносодержащей продукции в части продажи несовершеннолетним», — цитирует «Российская газета» отзыв на законопроект Государственно-правового управления (ГПУ) Администрации Президента РФ. Помимо «процедурных недостатков», юристы администрации указывают на недостаточно обоснованное мнение об идентичной вредности электронных и обычных сигарет и отсутствие российских научных данных об этой продукции», а норму о лимитах никотина предлагают исключить и рассмотреть в специальном техрегламенте.

Исследование «Сколково», представленное в Госдуме в феврале этого года, указывает на важность «золотой середины» при регулировании электронных сигарет. Изучив всю мировую научную базу, Центр развития здравоохранения «Сколково» пришел к выводу, что ЭСДН как минимум на 80% меньше вредят здоровью курильщиков, чем сигареты и в долгосрочной перспективе способны снизить уровень заболеваемости от курения с нынешних 22% до 8%. По расчетам СКОЛКОВО, переход курильщиков на электронные сигареты (ЭСДН) мог бы значительно сократить государственные расходы на здравоохранение – на 6,4% в год.

«Сценарий разумного регулирования ЭСДН предполагает возрастные ограничения на их продажу, возможность предоставления взрослым курильщикам информации об этих продуктах в среде с контролем возраста и использования ЭСДН в общественных местах отдельно от мест для курения. Подобные меры к 2035 году приведут к более эффективному сокращению курения – с 29% до 8% и - системы здравоохранения: он позволит сократить расходы на лечение последствий курения на 30% по сравнению с вариантом жесткого регулирования (со 135 до 93 млрд руб в год)», говорится в исследовании.