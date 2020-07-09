Малоглазый макрурус - это не только диетическое мясо, но и фотогеничная рыба

Рыба, о которой сегодня пойдет речь, называется малоглазый макрурус. Вот из-за названия некоторые хозяйки, вполне возможно, этой рыбы и сторонятся — звучит как что-то экзотическое, непонятное и наверняка сложное в приготовлении. Да и вид макруруса примерно на эти же мысли наводит.

На самом деле все не так. Рыбка — наша, отечественная. И дальневосточные рыбаки вам это легко подтвердят (кстати, с праздником их, с Днем рыбака!). Обитает макрурус малоглазый в Беринговом и Охотском морях, в том числе у берегов Камчатки, Сахалина и Курил. При этом предпочитает большие глубины, холодную воду. Добывают его методом ярусного и тралового лова из самого сердца Тихого океана, с глубины более одного километра. Считается (и есть исследования ученых), что ресурсосберегающим, щадящим промыслом является ярусный лов. Рыба не мнется и не травмируется, да и вообще выглядит так, словно ее удочкой достали, сохраняя превосходное качество мяса. На Дальнем Востоке малоглазого макруруса методом ярусного лова добывает преимущественно рыболовецкий колхоз «Восток-1».

Малоглазый макрурус самая низкокалорийная рыба в мире.

Ученые ТИНРО провели исследования и доказали: макрурус — рыба очень чистая — никаких паразитов, для любителей суши или строганины это важно. Для любителей всего диетического другая важна деталь: малоглазый наш — самая низкокалорийная рыба в мире — 32 кКал на 100 г. И что еще хорошо — в ней почти нет костей.

Теперь что касается методов приготовления. Скажем так: малоглазый макрурус незаслуженно обделяют вниманием, потому что многие хозяйки не знают, как к ней подступиться. Но дальневосточные повара раскрывают два важнейших секрета. Для тех, кто предпочитает филе, надо иметь в виду, что в макрурусе много клеточного сока, от лишнего нужно избавиться. Тут никаких сложностей: выкладываем филе в дуршлаг и на ночь в холодильник. Сок стекает. Для надежности лучше еще и хорошенько промокнуть филе бумажными полотенцами. Все, теперь можно жарить. Или запекать. В бумаге, например. Но с этим вариантом надо немного повозиться: сначала замариновать филе в смеси имбиря, чеснока, соевого соуса, меда и воды, потом уложить в бумажный конверт вместе с нарезанными соломкой овощами (лук, морковь, цуккини) и запекать 15 минут при 180 градусах. Но уж поверьте, результат того стоит.

Малоглазый макрурус подходит для жарки, запекания, тушения и даже строганины.

Второй секрет дальневосточных технологов — стейки можно жарить или запекать, не размораживая. Смазали с обеих сторон растительным маслом, отправили в духовку (180 градусов), через 12 минут все готово. Если эффектно подать с овощами — вообще глаз не оторвать, прямо жалко есть такую красоту. Еще один нюанс (ну это уже лично от меня): попробуйте использовать масло, настоянное на каких-нибудь травках: тимьяне, розмарине, тархуне. Макрурус очень восприимчив к разного рода специям, хорошо на них реагирует.

А еще стейки можно жарить. Мне больше нравится версия в панировке — так красивее. Вообще, надо заметить, макрурус — рыбка очень фотогеничная, уже по нашим иллюстрациям можно судить. Не сомневайтесь, у вас так же получится.

Стейк из малоглазого макруруса очень фотогеничен.

Макруруса можно жарить, тушить, печь, делать из него суфле, запеканки, крем-суп, готовить в азиатском стиле, делать с ним отличный пирог. За рецептами советую пройти по ссылке. И вот еще про что ну просто никак не могу не сказать: строганина из макруруса получается просто отличная. Берете замороженную тушку, отрезаете тонкие пласты и макаете их в смесь крупной соли и свежемолотого (а лучше толченого) черного перца. Очень мужская еда.

А еще обедом из макруруса легко соблазнить детей. Почему? Нет у него ярко выраженного рыбного запаха, ни у сырого, ни при готовке. Про макрурус иногда шутят, что «эта рыба хороша даже для тех, кто не любит рыбу». Особенно дети обожают крем-суп и оладушки.

И это здорово, потому что в итоге все довольны: от детей малых до отцов семейств. И хозяйке, стало быть, счастье.

Строганина из малоглазого макруруса.

Вот какая это рыба — малоглазый макрурус.

Информацию о нем я почерпнул в Instagram-аккаунте «Глубоко в море». А еще, если интересно, можно заглянуть в аккаунт «посла» макруруса в России @pacificrussiafoodie, там собраны необычные факты о дальневосточных продуктах и рецепты их приготовления.