"Всем нужна новая грудь и липосакция". После самоизоляции вырос спрос на пластические операции

В то время как многие сферы переживают не лучшие времена из-за последствий пандемии, небывалый спрос на свои услуги заметили пластические хирурги. Затяжная самоизоляция не только не отпугнула тех клиентов, которые записывались на операции до коронавируса, но и привлекла много новых желающих улучшить свою внешность. Как только ограничения по работе клиник были сняты, люди ринулись на косметические операции. Подготовку к летнему сезону, похоже, не отменит ничто, даже такая угроза как COVID19.

О том, как люди готовятся к уже наступившему сезону отпусков и как самоизоляция изменила спрос на медицину красоты нам рассказал пластический хирург Дмитрий Эленшлегер.

— Удивительно, что в марте и апреле у нас очень выросло количество обращений — люди записывались, чтобы прийти после открытия клиники. По сравнению с январем и февралем, мы отметили рост числа звонков и заявок на 32%. Цифра существенно выросли не только по сравнению с началом года, они значительно отличались и от прошлогодней статистики. — рассказал хирург kp.ru

Рост числа пациентов удивил врачей. Чем ближе лето — тем больше пациентов, к этому хирурги привыкли давно. Но 2020 год стал рекордным — даже при том, что клиники пластической хирургии были закрыты из-за пандемии коронавируса.

— У людей появилось на самоизоляции свободное время и мысли! Женщины чаще всего задумываются о новой груди и ягодицах, некоторые получают такие операции в подарок от своих кавалеров. У мужчин сейчас пользуется популярностью операции по коррекции формы носа и ушей. Пригляделись к себе внимательнее, сидя дома, и, видимо, решили улучшить эстетический вид, — говорит Дмитрий

Многие из нас не хотели упускать свободное время, появившееся на самоизоляции, кто-то упорно занимался домашними тренировками, другие напротив больше времени стали проводить за работой на компьютере. Физической активности в период пандемии у большинства из нас стало меньше, а еда заменила многие привычные радости. Результатом всего этого стали лишние килограммы. Проблему набранных килограммов многим хочется решить как можно скорее. Вот и ответ на вопрос, какая процедура стала самой популярной этим летом.

— Как только мы возобновили работу, пациенты проявили большой интерес к услуге липосакции. На самоизоляции многие наели лишние килограммы. Не все готовы прибегать к диетам и спорту, кроме того, на такой способ похудения уйдёт много времени и потребуется большое количество усилий, как физических, так и моральных, — говорит врач.

В обычные годы летом шёл естественный сезонный спад. Но в этом году люди продолжают записываться на консультации и бронировать даты для проведения операций.