Сказ о том, как фермер Васильев земляков из Москвы вернул

Разговоры с предпринимателем из Чувашии Андреем Васильевым всегда сопровождает шум - трактор упирается, сенокосилка шумит, пересиливая рев, обмениваются репликами механизаторы. Васильев постоянно либо в поле, либо в коровнике, либо едет туда. Ему сидеть некогда. Уже несколько лет он развивает сельскохозяйственный бизнес в Яльчикском районе республики и успел сделать его одним из самых успешных в регионе.

ВЗЯЛ СЕМЬЮ И ПЕРЕЕХАЛ В ДЕРЕВНЮ

Десять лет назад в городе у Андрея был свой бизнес, связанный с торговлей. Денег хватало. Но на сердце было неспокойно - не было видимого результата труда. Васильев человек сельский, однако, чтобы стать фермером этого категорически недостаточно. Видеть издалека и оказаться внутри процесса – это очень разные вещи.

Сегодня Васильев обрабатывает более 2 тысяч гектаров в год. На полях фермера - элитные сорта зерновых культур.Фото: Мария ЛЕНЦ

И вот он, по сути, с нуля стал осваивать новую сферу деятельности. Взял семью и переехал в деревню. Только, пожалуй, тракторная тележка смогла бы вместить ту специализированную литературу, которую ему пришлось перечитать.

Зарегистрировав в 2011 году ООО «Энтепе» (так по-чувашски называется его родное село), предприниматель стал обрабатывать сразу 200 гектаров плодородного яльчикского чернозема. Закупил элитные семена пшеницы и ячменя, удобрения, отсеялся. Собрал первый урожай, подсчитал доходы и расходы, и решил, что вектор движения выбран правильный, нужно продолжать двигаться в том же направлении. Только вот техники бы новой, чтоб постоянно не латать дыры на старой, но своих денег не хватало…

«ЗАЛОЖИЛИ ХОРОШУЮ БАЗУ НА БУДУЩЕЕ»

Все изменилось после одного совещания в администрации района совещании. На нем Андрей услышал о мерах государственной поддержки АПК и в 2013 году, получив консультацию у сотрудников Россельхозбанка, взял кредит на 2,3 миллиона рублей. Деньги пошли на покупку трактора и оборудования к нему: сеялки, косилки и ворошилки. Затем предприниматель взялся за реконструкцию заброшенной фермы на 100 голов крупного рогатого скота, в которую вложил 4 миллиона рублей собственных средств и 21 миллион рублей кредита.

Фермер планирует увеличить надои до 7000 литров молока с коровы в год. Фото из архива "КП"

- Поддержку в составлении бизнес-плана мне оказало предприятие «Агро-Инновации», а деньгами помог Россельхозбанк, - вспоминает он.

Кроме того, благодаря Россельхозбанку Васильев купил у двух крупных СХПК 95 голов племенного скота.

- Всё это позволило предприятию заложить хорошую базу на будущее, — рассказывает он.

«РАДУЕТ, ЧТО ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ»

Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота в «Энтепе» - более 700 голов. В хозяйстве уже добились показателя в 5700 литров молока с коровы в год, в планах довести этот показатель до 7000 литров. Площадь обрабатываемых земель выросла за восемь лет практически в 10 раз и составляет около 2000 га, на которых растет пшеница, ячмень, овес, многолетние травы и кукуруза на силос. Нередко у хозяйства бывает избыток кормов, тогда их продают соседним предприятиям.

В этом году Васильев заранее, перед сезонными работами, закупил необходимые семена, минеральные удобрения и запчасти для машин.

- Радует, что государство субсидирует как кредиты на посевную, так и часть затрат на приобретение элитных семян, — доволен Андрей.

В развитии молочного стада ему помог Россельхозбанк. Фото из архива "КП"

Когда будет погашен долг, фермер снова хочет обратиться в АО «Россельхозбанк», и, наконец, купить мощный трактор, а также два пресса, транспортировщик и погрузчик.

- По опыту передовых фермеров знаю, что заготовка сенажа в вакуумной упаковке заметно повышает качество кормов и, соответственно, растут надои, - говорит он.

ЗАРПЛАТА ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ПО ОТРАСЛИ

Народ у Васильева работает местный, коллектив состоит из 27 человек, которые, как и их земляки, с его появлением в этих местах выдохнули: значит, не загнется деревня. Ферма оборудована по всем современным стандартам - душевые и уютная комната отдыха, стены которой украшены вышивками местных рукодельниц.

- Зарплата у нас выше, чем в среднем по отрасли, поэтому проблем с привлечением кадров нет, - говорит Васильев. – Я поначалу не хотел дергать людей, которые ездили на заработки в Москву. Мало ли. Некоторые из них сами пришли, говорят, всех денег не заработаешь, а дома лучше. И опять же - собственные хозяйства. В общем, возможности для предпринимательства на селе есть, а сейчас их еще больше возникает. Важно не бояться работать, опираться на людей, которые хотят жить и растить детей на родной земле.