Афганское движение «Талибан»: Нам не нужны русские деньги, чтобы убивать американских солдат

Война в этой центральноазиатской стране с небольшими перерывами продолжается уже 40 лет. Об Афганистан сломал зубы сначала СССР, а теперь США. При этом, когда под Кабулом и Кандагаром стояла Советская Армия, то американцы поставляли местным моджахедам (воинам-исламистам) оружие. Например, портативные зенитно-ракетные комплексы «Стингер» — сбивать наши «вертушки». Это исторический факт, которым в Вашингтоне некоторые до сих пор гордятся.

В наши дни президент США Дональд Трамп регулярно обещает вывести из Афганистана «звездно-полосатые» войска, но там до сих пор находится примерно 8,5 тысяч американских солдат. И вот влиятельная газета New York Times сообщает: Россия якобы платит «Талибану» (радикальная группировка, выступает за изгнание из Афганистана всех «иноземных оккупантов» — ред.) премии за убийства бойцов США.

Сведения эти, само собой, получены от «полностью достоверных» (и столь же анонимных) источников. И больше ничего. Даже корешок денежного перевода с надписями на кириллице в качестве доказательств не привели. Что интересно, в Вашингтоне статью этой «демократической» (оппозиционной Трампу) газеты прочитали с недоумением.

— Фейковая новость, никаких докладов разведки, которые бы указывали на подобные факты, мы не видели, — заявили в Белом доме.

— Это незатейливый вброс от тех, кто провалил 19-летнюю войну в Афганистане, — прокомментировал ситуацию МИД РФ. — А может быть, кому-то не по душе, что наши дипломаты помогают запустить мирные переговоры между Кабулом и талибами.

Точку в споре поставил сам «Талибан». «Мы уже 19 лет сражаемся с захватчиками, и нам не нужна для этого иноземная помощь», — объявили представители движения по своим каналам.