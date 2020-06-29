2020-06-29T14:51:24+03:00
Политика

76% россиян проголосовали за поправки в Конституцию

ВЦИОМ сообщил предварительные результаты экзитполов
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Изменить размер текста:

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на выходе из 800 избирательных участков в 25 регионах проводят опросы людей, пришедших проголосовать по поправкам в Конституцию. Результат первых четырех дней – 76% россиян поддерживают изменения в Основной закон. Галочку в графе «нет» поставили 23,6% граждан, еще 0,4% людей испортили бюллетени.

По состоянию на 21:00 мск 28 июня в исследовании приняли участие 163 124 человека, из которых 70,6% ответили на заданный вопрос, остальные отказались.

Политологи весьма позитивно оценивают предварительные результаты экзитполов.

«Думаю, итоговая цифра будет несколько меньше, поскольку пока мы имеем дело с предварительным голосованием, - оттолкнулся от сенсационных 76% поддержавших поправки директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. – Не будем забывать, что день референдума – 1 июля. До дня референдума предварительным образом голосуют, в основном, люди, которые поддерживают поправки. Кроме того, не надо забывать, что порядка 30% граждан отказывается отвечать на вопрос как они голосуют и эти данные тоже некоторым образом могут повлиять на итоговую цифру».

При этом политолог отмечает, что стратегия несистемной оппозиции, «если вообще она была», провалилась. Выступающая против поправок часть населения голосует ногами: попросту не идут на участки. Их невозможно посчитать. При этом львиную долю среди тех, кто не придет на участки составляют люди, которым не до того, а не потому что они против поправок. Просто у них есть дела поважнее. Таким образом несистемной оппозиции, которая призывала к бойкоту плебисцита, будет невозможно вычленить свою долю среди общей массы не проголосовавших.

«Гораздо проще в этой связи той оппозиции, типа коммунистов, которые призывали проголосовать против. Они могут спокойно 27-30% голосов записывать в свой актив и это будет для них неплохо», - отметил политолог.

Как оценивать, что 30% избирателей отказываются сообщать как они проголосовали?

«Это нормальная цифра. На каждых выборах порядка трети избирателей, участвующих в опросах общественного мнения, отказываются сообщить за кого они проголосовали. Наверное, среди эти этих людей большая часть тех, кто проголосовал «против», но среди них есть и немало тех, кто проголосовал «за», просто не хочет об этом говорить. Такие тоже есть», - резюмирует Олег Бондаренко.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Но из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать на протяжении целой недели – начиная с 25 июня.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина и певица Илона Броневицкая подежурят на горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК [прямая трансляция]
Элла Памфилова: Нет, нам не страшно, что за голосованием по поправкам в Конституцию будут следить полмиллиона наблюдателей
Об этом глава Центризбиркома заявила в пресс-центре "Комсомольской правды", где совместно с ВГТРК работает Горячая линия по вопросам голосования по поправкам в Конституцию [эксклюзив kp.ru]
Валерий Фадеев: Корпус наблюдателей появился два года назад, и то, что сейчас их подготовили полмиллиона — это сильно
Советник президента России и глава Совета при президенте по правам человека оценил то, как работают наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию
Новости 24