Что ждет рубль до конца года: три возможных сценария

В начале недели курс доллара снова превысил 70 рублей. И это после двух месяцев безудержного укрепления. Что будет дальше?

- Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков. Он называет на конец года 60 – 62 доллара за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару, - заявил Герман Греф в интервью ТАСС.

Можно ли согласиться с экс-министром экономики и нынешним главой Сбербанка? Все-таки даже в начале года при цене на нефть около 70 долларов за баррель «американец» стоил больше 60 рублей (см. графику). «Комсомолка» рассмотрела три возможных сценария.

Сценарий 1

Резкий рост цен на нефть

Это может произойти по двум причинам. Первая - если мировая экономика будет восстанавливаться быстрее, чем многие думают сейчас. Тогда стоимость нефти действительно может достичь $60 за баррель. А были и прогнозы про $100. Но это уж совсем из области фантастики. Вторая причина – более реальная - девальвация… доллара. США вкладывают в спасение экономики баснословные деньги – триллионы долларов. Такая накачка экономики рано или поздно должна вылиться в инфляцию. А это прямой путь к снижению стоимости валюты.

И хотя запас прочности у США большой, коронавирус и массовые беспорядки в крупных городах могут привести к тому, что инвесторы перестанут верить в бессмертие и постоянный рост американской экономики. Тем более что некоторые эксперты считают, что Штаты делают это намеренно. То есть специально хотят обесценить доллар, чтобы снизить собственный госдолг, который за последние 10 лет вырос более чем вдвое и превысил $26 трлн.

- Может произойти худшее: одновременно и рост цен, и падение экономики, - считает Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид».

Судите сами, доходность по гособлигациям США - почти нулевая. Многие из них выпущены на десятки лет вперед. Инфляция позволит постепенно обесценить эти долги. А доллар будет дешеветь по отношению к сырьевым товарам и валютам других стран, где рост цен будет не таким сильным. Отсюда и номинальное подорожание нефти в долларах, и укрепление рубля. Возможно, и до 60 рублей за доллар, как предсказывает Греф.

Сценарий 2

Стабильность до конца года

Предсказывать будущее очень сложно, поэтому большинство аналитиков при любой ситуации придерживаются инерционных прогнозов. То есть считают, что в будущем все будет примерно так же, как и сейчас. Такой сценарий возможен в том случае, если цены на нефть останутся на том же уровне ($40 за баррель). Многие эксперты считают его равновесным, то есть устраивающим сейчас и продавцов, и покупателей «черного золота». А значит, и курс нашей валюты будет колебаться вокруг 70 рублей за доллар.

- Поддержку российской валюте по-прежнему будут оказывать валютные интервенции Банка России и начало продаж валюты крупнейшими экспортерами для выплаты дивидендов, основной объем которых приходится на июль, - говорит Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам». - Основным риском для рубля может стать резкая смена настроений на глобальных финансовых рынках и рынке энергоносителей.

По мнению эксперта, в этом случае курс может ненадолго подойти к отметке 72 рубля за доллар. Тем не менее все будет зависеть от глубины падения рынков, и от других факторов, которые могут проявиться во второй половине года…

Сценарий 3

Вторая волна коронавируса

Об этом риске заговорили в последние дни – на фоне ухудшающейся статистики по заболевшим в мире. В некоторых странах даже думают о том, чтобы снова ввести карантин. А это сразу откат назад - со всеми вытекающими, в том числе падением рубля. Напомним, в конце марта курс «деревянного" обновил исторический минимум – за доллар давали около 83 рублей. От снижения до 90 и 100 рублей за доллар спасла только своевременная политика Центробанка. Тот стал активно продавать валюту из резервов, чтобы покрыть дефицит бюджета. Плюс свою роль сыграла сделка ОПЕК+ по ограничению добычи нефти. Но у нее есть большой минус. Цены хоть и вернулись к $40 за баррель, но по соглашению с другими экспортерами мы продаем на мировой рынок на четверть меньше нефти. То есть получаем на четверть меньше денег. А если стоимость «черного золота» снова упадет из-за второй волны карантина, будем получать еще меньше.

- Полагаю, что пока рубль упадет на несколько процентов и просто вернется в свой разумный коридор 72 - 75. Ну а дальше будем думать, - говорит Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».

По его мнению, на это есть как минимум 11 причин. Среди них: вторая волна коронавируса, снижение ключевой ставки ЦБ, падение на мировых биржах, рост спроса на импорт со стороны бизнеса. Да и в целом во второй половине года рубль исторически чувствует себя хуже. Все это в совокупности может склонить чашу весов в сторону падения рубля.