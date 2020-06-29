Анатолий Корсаков, IT-директор ГК «Газпром СтройТЭК Салават»: Для многих стран Европы наша система электронного голосования чрезвычайно передовая

Многие отметили удобство и безопасность этого процесса. Эксперты считают, что со временем количество людей, предпочитающих голосовать онлайн, будет только расти. А сам процесс онлайн-голосования будет естественным образом встроен в реализацию цифрового будущего страны.

«Принципиально, конечно, голосование должно быть полностью электронным. И оно будет электронным рано или поздно, - убежден IT-директор ГК «Газпром СтройТЭК Салават» Анатолий Корсаков. - От этого не уйти, например, чтобы заказать сейчас такси, вы же не идете в офис того же «Яндекса» и не заполняете там бумагу «прошу подать мне такси», вы просто устанавливаете приложение, нажимаете там кнопку, и приезжает такси. Точно так же вы пользуетесь онлайн-приложением своего банка. И таким же образом мы неминуемо придем и к голосованию в онлайн-формате».

По мнению эксперта, волеизъявление граждан и участие их в общественно-политической жизни – это одна из ключевых основ жизни государства, его жизнеспособности.

«Люди с пассивной позицией получают соответствующий результат. Поэтому и голосование в электронной форме должно быть встроено в некое видение цифрового будущего страны, отдельно от которого оно быть не может, - подчеркнул Анатолий Корсаков.

Эксперт высоко оценил безопасность и технологичность отечественной системы дистанционного электронного голосования.

«Мы принимает значимые для нас решения и действия в онлайн-формате довольно давно, - рассказал он. - Те же взаимоотношения с банком: если люди доверяют, и регуляторы в той же банковской отрасли доверяют возможности и безопасности осуществления различных транзакций – чем голосование от этого отличается? Индустрия сейчас позволяет безопасно осуществлять решения теми технологическими методами, которые находятся в ее распоряжении. Условно говоря, если вы можете платить онлайн – почему вы не можете и голосовать онлайн? Это все давно доступно, здесь нет никаких технологических преград абсолютно. С точки зрения инженерии IT-систем, эта задача вполне решаемая и современными методами, и наличием на российском рынке соответствующих разработчиков».

Также IT-специалист сравнил российскую систему с зарубежными аналогами.

«Во всем мире технологический ландшафт неоднороден, - объяснил Анатолий Корсаков. - В Эстонии, Сингапуре, Китае, например, довольно передовые системы. А вот во многих европейских странах с цифровизацией есть проблемы. Уверяю, для них наша система будет смотреться чрезвычайно передовой. В принципе, мы скорее впереди всех остальных, если брать по общей массе стран».