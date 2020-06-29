2020-06-29T16:40:25+03:00
Политика

Анатолий Корсаков, IT-директор ГК «Газпром СтройТЭК Салават»: Для многих стран Европы наша система электронного голосования чрезвычайно передовая

Жители Москвы и Нижегородской области продолжают участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Дистанционно проголосовали уже более 977 тысяч человек
Юрий ШАМИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Волеизъявление граждан и участие их в общественно-политической жизни – это одна из ключевых основ жизни государства, его жизнеспособностиВолеизъявление граждан и участие их в общественно-политической жизни – это одна из ключевых основ жизни государства, его жизнеспособностиФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Многие отметили удобство и безопасность этого процесса. Эксперты считают, что со временем количество людей, предпочитающих голосовать онлайн, будет только расти. А сам процесс онлайн-голосования будет естественным образом встроен в реализацию цифрового будущего страны.

«Принципиально, конечно, голосование должно быть полностью электронным. И оно будет электронным рано или поздно, - убежден IT-директор ГК «Газпром СтройТЭК Салават» Анатолий Корсаков. - От этого не уйти, например, чтобы заказать сейчас такси, вы же не идете в офис того же «Яндекса» и не заполняете там бумагу «прошу подать мне такси», вы просто устанавливаете приложение, нажимаете там кнопку, и приезжает такси. Точно так же вы пользуетесь онлайн-приложением своего банка. И таким же образом мы неминуемо придем и к голосованию в онлайн-формате».

По мнению эксперта, волеизъявление граждан и участие их в общественно-политической жизни – это одна из ключевых основ жизни государства, его жизнеспособности.

«Люди с пассивной позицией получают соответствующий результат. Поэтому и голосование в электронной форме должно быть встроено в некое видение цифрового будущего страны, отдельно от которого оно быть не может, - подчеркнул Анатолий Корсаков.

Эксперт высоко оценил безопасность и технологичность отечественной системы дистанционного электронного голосования.

«Мы принимает значимые для нас решения и действия в онлайн-формате довольно давно, - рассказал он. - Те же взаимоотношения с банком: если люди доверяют, и регуляторы в той же банковской отрасли доверяют возможности и безопасности осуществления различных транзакций – чем голосование от этого отличается? Индустрия сейчас позволяет безопасно осуществлять решения теми технологическими методами, которые находятся в ее распоряжении. Условно говоря, если вы можете платить онлайн – почему вы не можете и голосовать онлайн? Это все давно доступно, здесь нет никаких технологических преград абсолютно. С точки зрения инженерии IT-систем, эта задача вполне решаемая и современными методами, и наличием на российском рынке соответствующих разработчиков».

Также IT-специалист сравнил российскую систему с зарубежными аналогами.

«Во всем мире технологический ландшафт неоднороден, - объяснил Анатолий Корсаков. - В Эстонии, Сингапуре, Китае, например, довольно передовые системы. А вот во многих европейских странах с цифровизацией есть проблемы. Уверяю, для них наша система будет смотреться чрезвычайно передовой. В принципе, мы скорее впереди всех остальных, если брать по общей массе стран».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Политики и артисты отвечают на острые вопросы по поправкам в Конституцию
Заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина и певица Илона Броневицкая подежурят на горячей линии, организованной Издательским домом «Комсомольская правда» и холдингом ВГТРК [прямая трансляция]
Новости 24
Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы
Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация
«Основной выпускной» ВКонтакте собрал 28 миллионов просмотров
Актер из «Улиц разбитых фонарей» напал на жену с ножом
Жесткий карантин введут в Казахстане из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
На Украине призвали «ментально готовиться» к наступлению России с Кавказа
Путин и Лукашенко проведут переговоры на территории России
Всероссийскую перепись населения перенесли на год
НАСА предлагает 35 000 долларов за дизайн туалета, который будет работать на Луне
Мишустин: с апреля безработица в России выросла в три с половиной раза
Срок выбора формы трудовой книжки назвали в ПФР
Для перехвата американских самолетов над Черным морем подняли в воздух истребители Су-27
Иран выдал ордер на арест Дональда Трампа за убийство Сулеймани
В США семейная пара с оружием вышла защищать свой дом от протестующих
В Оклахоме вооруженный мужчина ранил двух полицейских
Путин объявил призыв запасников на военные сборы
На портале Госуслуги может появиться "окно" для жалоб
Путин и Лукашенко вместе откроют мемориал во Ржеве
Экс-премьера Франции и его жену признали виновными в финансовых правонарушениях
Опубликован список пострадавших при пожаре на улице Проходчиков
Опубликовано видео с моментом взрыва в доме на улице Проходчиков
Бойкот рекламодателей обрушил акции Facebook