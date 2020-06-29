Нурсултан Назарбаев - основатель современного Казахстана

На излёте ХХ века мир стал свидетелем «модернизационных взрывов» в разных уголках планеты. Так 1970-е годы были ознаменованы появлением «азиатских тигров», к которым позже присоединился Китай. В начале XXI столетия клуб успешных государств пополнился некоторыми странами Восточной и Центральной Европы, сегодня специалисты отмечают успехи Бразилии, Индонезии, Мексики. Эти государства сумели кардинально поменяться с учётом вызовов времени без революционных потрясений и занять достойные места в рейтинге успешных стран. Одной из них является Казахстан, вставший на путь модернизации в первые месяцы независимости и сохранивший этот курс по сей день.

Политическая история не знает «лёгких» периодов. Однако не так уж много в современном мире найдётся государств, появившихся на свет в результате такой геополитической драмы, каким был распад Советского Союза. Казахстан в 1991 году оказался в сложнейшей ситуации - в эпицентре новой регионализации, передела сфер влияния, безопасности, энергетики, нефтяного рынка. В последнее десятилетие XX века мировое сообщество шагнуло в двери нового исторического периода, глобализация предоставила невиданные ранее возможности для сотрудничества, одновременно обнажив вызовы, также принявшие глобальный характер. В таком мировом контексте писались первые главы истории нового государства, главным автором которых был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Роль личностей в истории

Можно смело утверждать, что этот государственный деятель сыграл в истории Казахстана такую же принципиальную роль, как Ататюрк в Турции, Шарль де Голль во Франции, Махатхир Мохаммад в Малайзии, Ли Куан Ю в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае. Некоторые аналитики сравнивают Назарбаева с отцами-основателями США, заложившими алгоритм, который позволил бывшей колонии за сравнительно небольшой период времени стать сверхдержавой. Первого президента Казахстана можно также сравнить с Пьером Элиотом Трюдо, прослужившим четыре срока на посту премьер-министра Канады и заложившим основы процветания страны, стабильно занимающей призовые места в мировых рейтингах качества жизни.

Избранный народом на высший пост 1 декабря 1991 года, Нурсултан Назарбаев стал лидером государства, которое, по его словам, в тот момент стояло «у края пропасти». Президент Казахстана оказался один на один с политической и экономической реальностью, каждый неверный шаг в которой мог привести к катастрофе. Катастрофы не произошло во многом благодаря интуиции, «политическому глазомеру» и государственной воле первого президента Казахстана. Эти качества Нурсултана Назарбаева стали определяющими факторами исторического старта нового государства, заложили основы успешной политики как внутри страны, так и на мировой арене.

Успехи этой политики отчётливо видны сегодня, 30 лет спустя. А к моменту распада Советского Союза положение Казахстана было незавидным. Статистика говорит о том, что Казахской ССР отводилась роль аграрно-сырьевого придатка в стране, распад которой был во многом обусловлен хроническим отставанием в экономическом и технологическом отношении (военно-промышленный комплекс не в счёт). После коллапса СССР Казахстан оказался зажатым между крупными державами и нестабильным Югом, это ограничивало экономические возможности страны. Республике досталась чрезвычайно непростая социально-демографическая ситуация.

Суровой реальностью всех государств, возникших на обломках Советского Союза, стал экономическая деградация. В 1990–1994 годах объём промышленного производства в Казахстане сократился вдвое, количество транспортных перевозок упало на 2/3, объём сельского хозяйства – на 30%. Паралич разбил промышленные гиганты союзного значения в угольной, горнорудной и других отраслях. Угрожающе росла безработица, началась массовая экономическая миграция. В стране, взявшей курс на построение рыночной экономики, сохранялись допотопные модели управления и организации государственных институтов. Отдельной важнейшей задачей было сохранение согласия в обществе, состоявшем из более чем 130 национальностей, принадлежащих к 30 религиозным конфессиям. Перед новым государством стояла задача поиска взаимовыгодных и бесконфликтных внешнеполитических связей.

Через эти тернии под руководством первого президента шёл молодой Казахстан. С высоты 30-летнего опыта отчётливо видно, что Нурсултану Назарбаеву удавалось не только принимать верные государственные решения, но и сплачивать политическую нацию, выводя её на новый уровень развития. Поэтому недавнее заявление нового президента страны Касыма-Жомарта Токаева о том, что в Казахстане нет понятия «национальное меньшинство», не выглядит как голословная декларация.

Нурсултан Назарбаев внимательно изучал опыт развития таких стран, как Япония, Южная Корея, Малайзия и Китай, за считанные десятилетия добившихся беспрецедентных успехов. При этом Казахстан под руководством первого президента никогда слепо не копировал зарубежные схемы. Выделив из мирового опыта некоторые универсальные модели государственного строительства, казахстанский лидер адаптировал их с учётом национальных и исторических особенностей своей страны, он смог создать собственную модель реформ, развития и эффективного управления.

В начале 1990-х годов Нурсултан Назарбаев взял на вооружение формулу «сначала экономика, потом политика». Страна сделала ставку на экономическое развитие, и уже на этой основе стала развивать демократические институты. Сегодня этот опыт известен политологам как «модель Назарбаева» или «Казахстанский путь». Он включает в себя три этапа реформ.

Три шага в будущее

Начало 1990-х годов стало этапом «Первой модернизации». Казахстан поэтапно и без рывков перестраивал систему государственного управления, формировал основы рыночной экономики и встраивался в мировое сообщество. В этот период страна осуществила «тройной транзит» в экономической, социальной и политической сферах.

Со времён французского философа XVIII века Шарля Луи Монтескье для управления государством не изобретено ничего более разумного, чем разделение властей. Разделение исполнительной, законодательной и судебной власти ещё не гарантирует народного счастья, однако все благополучные современные государства сконструированы по чертежам Монтескье. Казахстан не стал исключением из этого правила, взяв курс на демократию, на основе Конституции 1995 года в стране начала выстраиваться политическая система с разделением властей и был заложен фундамент правового государства.

В тот период Казахстан разработал план долгосрочного развития. В 1997 году Нурсултан Назарбаев представил согражданам Стратегию развития до 2030 года с детальным описанием действий во всех сферах жизни. В то время как большинство постсоветских государств погрузилось в пучину решения неотложных социально-экономических и политических вопросов, первый лидер независимого Казахстана строил почти футурологические планы, охватывающие десятилетия.

«Вторая модернизация» Казахстана стартовала в конце 1990-х и завершилась в середине 2010-х годов. В этот период Казахстан уже мог пожинать плоды более ранних реформ и продолжать двигаться вперёд. Под руководством Нурсултана Назарбаева экономика страны демонстрировала стабильный рост, в Казахстане сформировалась современная система государственных институтов, росли ряды среднего класса. Если в начале 1990-х годов ВВП на душу населения составлял 700 долларов, то к 2013 году этот показатель достиг 12 тысяч. Заметно улучшилось качество жизни, Всемирный банк включил Казахстан в число стран со средним уровнем дохода. Два мировых экономических кризиса 1998 и 2008-2009 годов не нанесли Казахстану ощутимых потерь.

Достижением республики в этот период можно считать перенос и строительство новой столицы государства, которая сегодня носит имя первого президента. Перенос столицы преследовал стратегические задачи государственного развития, он «зацементировал» территориальную целостность страны и стал символом новой страницы в её истории.

В 2012 году Казахстан вошёл в список 50 наиболее конкурентоспособных стран. В тот же период в рамках Стратегии «Казахстан-2050» Назарбаев ставит новую амбициозную задачу: через несколько десятилетий занять место среди 30 передовых стран мира, этот ориентир сформировал национальную идею Казахстана, определил алгоритм государственного строительства в исторической перспективе.

Поступательное движение в этом направлении обеспечивает «Третья модернизация», о которой Нурсултан Назарбаев объявил в 2017 году. К этому времени ВВП Казахстана вырос с 22 до 184 млрд. долларов. Усилия государства по созданию благоприятного делового климата увенчались тем, что в рейтинге Doing Business Всемирного банка страна поднялась с 86 места в 2005 году до 25-го в 2019 году.

В рамках «Третьей модернизации» в стране продолжаются политические реформы и экономические преобразования. Не совпадая друг с другом в сфере текущих задач, три этапа модернизации представляют целостный и органичный процесс развития страны, позволяют казахстанцам без опаски смотреть в будущее. Разразившуюся пандемию Covid-19 страна встретила во всеоружии и продолжает успешно преодолевать в эти дни.

Страна-миротворец

За десятилетия правления Нурсултана Назарбаева Казахстан заявил о себе на мировой арене как государство, ориентированное на мирное развитие. Страна добровольно отказалась от четвёртого по мощи ядерного арсенала, доставшегося в наследство от Советского Союза, стала государством-активистом в сфере глобальной ядерной безопасности. Республика Казахстан установила дипломатические отношения с большинством стран планеты и добилось международного признания, сыграла важную миротворческую миссию в разрешении конфликтов вокруг Нагорного Карабаха, Ирана, Украины, Сирии. Казахстан развивает глобальный межрелигиозный диалог, устраивая регулярные съезды лидеров мировых религий в своей столице.

Казахстан принят в ОБСЕ, ШОС, Организацию исламского сотрудничества, эта страна была членом Совета Безопасности ООН в 2017-2019 годах. Геополитические идеи Нурсултана Назарбаева нашли воплощение в Евразийском экономическом союзе, он был тем, кто выступил с инициативой создания организации и предложил её название.

Казахстан стал членом Всемирной торговой организации, сегодня страна является оператором растущих торговых потоков между Востоком и Западом, идущих по сухопутным коридорам через её территорию.

Внешняя политика страны с самого начала её истории основывалась на принципе многовекторности. У Казахстана нет врагов – много ли влиятельных современных государств могут этим похвастаться? Благодаря добрым отношениям с соседями Казахстан обрёл незыблемые, документально зафиксированные границы, признанные международным сообществом.

Создание собственного государства – поворотный момент в тысячелетней истории народа. Через много лет после избрания первым президентом Нурсултан Назарбаев скажет: «Казахстан доказал себе и ближайшим соседям, что может добиваться поставленных целей, какого бы масштаба они ни были. Последовательность, преемственность в достижении стратегических целей – вот что обеспечивает нам успех, устойчивость нашему развитию».

В 2019 году Назарбаев в рамках конституционных процедур передал власть своему соратнику и преемнику Касыму-Жомарту Токаеву, который на президентских выборах получил доверие казахстанского народа, завоевав свыше 70% голосов избирателей. В основе внутренней и внешней политики второго президента Казахстана лежит преемственность курса основателя независимого Казахстана, которому скоро исполнится 80 лет.

Послушаем, что говорят о нем лидеры других государств.

Президент России Владимир Путин:

«Что меня всегда, честно говоря, в Нурсултане Абишевиче радовало и удивляло, ведь он ещё в советское время сделал карьеру, сделал блестящую карьеру, и удивляет до сих пор - это то, что, несмотря на советское прошлое, он человек, всегда устремлённый в будущее. Это удивительное качество! Он умеет окружать себя очень дельными и эффективными людьми, молодыми людьми, и никогда не боится ставить рядом с собой сильных людей».

Экс-премьер-министр России Дмитрий Медведев:

«Наш стратегический партнёр и просто друг нашей страны, союзник России».

Президент США Дональд Трамп:

«У Казахстана есть преимущества по сравнению с другими странами, которые, откровенно говоря, находятся в жёсткой ситуации. Президент пользуется огромным уважением и проделал большую работу... Мы с вами уже встречались в Саудовской Аравии, где очень быстро нашли общий язык, и это действительно потрясающе - то, что вы сделали».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин:

«Казахстаном проделан огромный путь. В Китае хорошо знают и глубоко уважают Нурсултана Назарбаева, внесшего неоценимый вклад в развитие отношений между Казахстаном и Китаем».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган:

«Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - выдающаяся личность современности и аксакал тюркского мира. Авторитет президента Казахстана в тюркском мире очень высок».

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер:

«Президент Нурсултан Назарбаев своей политикой добрососедства внёс значительный вклад в то, чтобы республика стала фактором стабильности в Центральной Азии».

Экс-президент Франции Николя Саркози:

«Я искренне желаю, чтобы мой преемник продолжил замечательное партнёрство между Францией и Казахстаном. Эффективное сотрудничество между нашими странами стало возможным также благодаря Вашему видению государственного деятеля и уникальным качествам, которые вы использовали для утверждения Казахстана в качестве лидера Центральной Азии и укрепления его позиций на международной арене».

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров:

«Наш первый президент Ахмат-Хаджи Кадыров с огромным уважением относился к Нурсултану Абишевичу. Он называл его настоящим отцом казахского народа, мудрым и великим человеком. В самые трудные для чеченского народа времена Нурсултан Абишевич оказывал нам всестороннюю помощь и поддержку».

Президент Молдовы Игорь Додон:

«Роль Назарбаева в строительстве независимого Казахстана, развитии интеграционных процессов на бывшем постсоветском пространстве трудно переоценить. Во многом благодаря ему Молдова стала первой страной, получившей статус наблюдателя при ЕАЭС. Это один из мудрейших и наиболее уважаемых политиков на постсоветском пространстве».

Президент Киргизстана Сооронбай Жээнбеков:

«Назарбаев – архитектор интеграционного процесса в регионе. Это историческая фигура не только на национальном уровне, но и глобального масштаба. Он укрепил братские связи между Киргизстаном и Казахстаном».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

«Выдающийся политик и государственный лидер».

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв:

«Я всегда выделял Нурсултана Назарбаева среди советских деятелей республиканского и общесоюзного масштаба. В нём, на мой взгляд, воплотились многие лучшие качества настоящих патриотов и интернационалистов нашего времени, тех, кто способен видеть мир в движении, конструктивно влиять на ход назревших перемен. Мы знаем друг друга очень давно - много лет, несколько десятилетий. Я могу со всей ответственностью и искренностью сказать: ты прошёл путь человека и политика, который делает честь и тебе, и твоей стране… Проницательный ум, интуиция политика, умение разбираться в сложных проблемах экономики и производства, понимание нужд людей - все это оказалось особенно необходимо, когда Казахстан обрёл независимость и когда многое зависело от человека, которому выпало в это трудное время возглавлять республику».