«Парня нет. Мужа нет. Достало»: Виктория Боня страдает без мужчины

Виктория Боня редко говорит о личной жизни и не рассказывает поклонникам о сердечных делах. После расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом она воспитывает дочь Анджелину, полностью посвятив себя девочке. Последний мужчина, которого видели рядом с Викой – французский миллиардер Пьер Андюран. Вместе с ним она появилась на красной дорожке Каннского фестиваля в 2018 году. После расставания с бизнесменом других представителей сильного пола рядом с ней не наблюдается. На днях во время онлайн общения с подписчиками своего блога 40-летняя модель неожиданно разоткровенничалась о личном.

Подписчики прямо спросили Боню, что происходит в ее жизни. В ответ она пожаловалась на то, что ее сердце свободно.

- Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество, - эмоционально призналась Вика.

Сейчас модель вместе с дочкой Анджелиной поселилась в Монако, где живет отец девочки Алекс Смерфит. Виктория переехала на Лазурный берег из Лондона, где она надеялась осесть. Боня сняла в Монте-Карло роскошную квартиру с видом на Средиземное море. По словам Вики, Анджелине не понравился климат Великобритании, где почти всегда пасмурно и дождливо. К тому же модель решила переехать в Монако, чтобы дочка была поближе к отцу.

С Алексом Смерфитом Боня познакомилась в 2010 году в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последние два года Алекс боролся с тяжелым недугом – болезнью Лайма. Он сильно похудел, ослаб и был на грани жизни и смерти. Врачи неправильно его лечили, пока Смерфит не выяснил, что именно с ним происходит, благодаря Интернету. Он сам поставил себе диагноз, узнав свою болезнь в описываемых симптомах. Алекс начал верный курс терапии, и его состояние значительно улучшилось. Сейчас он почти здоров и полон сил.

- Теперь вы понимаете, почему я хотела, чтобы дочка как можно больше оставалась с отцом, - со слезами на глазах рассказала Боня недавно в Инстаграме, добавив, что Анджелина чуть не потеряла папу.

Напомним, российская телеведущая и наследник ирландского миллиардера (отец Алекса владеет крупной компанией по производству картонных упаковок) познакомились в 2010 году в Москве – Алекс тогда пытался открыть в столице сеть кондитерских. 17 марта 2012 года у пары родилась дочь Анджелина. Когда стало известно о беременности Виктории, Алекс увез избранницу в Монако, где живет его семья. После разрыва Боня вместе с дочкой переехала из Монако в Лос-Анджелес, а затем в Лондон.

Виктория уверяет что сошлась с Алексом исключительно по любви – ведь если бы ею двигали корыстные интересы, она до сих пор судилась бы с ним за недвижимость и алименты. Более того, когда Боня закрутила роман со Смерфитом, у него практически не было денег. На первых порах их совместной жизни Вике приходилось самой оплачивать многие расходы. Например, она сама платила за свои за роды – пребывание Виктории в роддоме они с Алексом оплатили 50 на 50.

- В начале наших отношений я зарабатывала гораздо больше него, поэтому мы, как молодая семья, все делили 50/50. Мы жили, снимали квартиру, рожали — все пополам, - рассказала телеведущая.

Лишь спустя некоторое время Смерфит встал на ноги и стал сам обеспечивать семью. Боня отрицает, что забеременела специально, чтобы Алекс стал жить с ней «по залету» - по словам телеведущей, их дочь Анджелина была запланированным и желанным ребенком.

victoriabonya Виктория Боня с дочкой Анджелиной

Виктория категорически опровергла слухи о том, что богатая семья Алекса не любила ее, и что именно из-за этого Смерфит так и не женился на ней. Причиной того, что они с Алексом расстались Боня называет его незрелость и неготовность к семейной жизни. По словам Вики, она всегда мечтала иметь большую крепкую семью, а Алекс был не готов к этому.

В одном из предыдущих интервью Виктория признавалась: она поняла, что они с Алексом несовместимы почти сразу же после рождения дочки:

- Безусловно, я бы хотела, чтобы моя дочь росла в правильной атмосфере. Но мы с Алексом абсолютно разные люди. Я поняла это довольно рано и сказала ему об этом, когда Анджелиночке был всего год. Я сказала: «Если бы не было ребенка, то я бы уже ушла от тебя", - говорила Виктория.