2020-06-29T18:48:33+03:00
Общество

Массовый подбор персонала с помощью skillaz автоматизирует торговая сеть «Пятёрочка»

Крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома» «Пятёрочка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz, которая помогает осуществлять массовый подбор персонала
Поделиться:
Изменить размер текста:

Решение позволяет избежать потери кандидата в процессе, а также повысить качество и скорость коммуникаций. Кроме того, благодаря ему увеличивается контролируемость найма.

«Для «Пятёрочки» внедрение автоматизированной системы массового подбора - это логичное продолжение курса на цифровизацию компании и HR-процессов, - считает Оксана Картавенко, руководитель отдела по организации подбора массового персонала торговой сети «Пятёрочка». - Тренды последних лет и, конечно же, глобальная ситуация с коронавирусом накладывают ряд ограничений на процессы массового подбора. Отвечать этим и другим вызовам времени мы рассчитываем в том числе с помощью решений, которые предлагает интеллектуальная система Skillaz».

Действительно, Skillaz представляет собой интеллектуальную систему автоматизации подбора полного цикла, включая технологию умного планировщика задач для автоматизации работы рекрутингового колл-центра. С ее помощью операторы-рекрутёры могут работать с максимальной эффективностью. А это значит - обработка 100% потока кандидатов! Системой, к слову, пользуются и директора магазинов, которые нанимают сотрудников на местах.

«Skillaz внедряется «Пятёрочкой» как ключевое IT-решение для автоматизации и цифровизации подбора с переводом значительной доли рутинной работы на алгоритмы, - подчеркивает Андрей Крылов, СЕО и основатель Skillaz. - Наша система не только самостоятельно собирает отклики во всех источниках, но и оцифровывает воронку от первого контакта с кандидатом до его трудоустройства. При этом сотрудники «Пятёрочки» обрабатывают в Skillaz десятки тысяч (!) кандидатов ежемесячно, что требует безотказной и быстрой работы системы в режиме 24/7».

За несколько месяцев с начала внедрения системы Skillaz в торговой сети «Пятёрочка» по всей стране время найма сотрудников в среднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за 3-4 дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения.

Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов. Но это еще не все - в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический блок торговой сети «Пятёрочка».

КСТАТИ

Благодаря комплексной перестройке процессов найма на базе Skillaz процедуры подбора и согласования кандидата теперь занимают около 15 минут.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дети-сироты смогут найти семьи с помощью совместной акции «Пятёрочки» и бренда «ТЁМА»
Акцию «Поможем детям-сиротам вместе!» запускают торговая сеть «Пятёрочка» и бренд «ТЁМА». Часть средств от продажи ограниченной серии продуктов получит благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам»
«Пятёрочка Доставка» подарила многоразовые сумки от Unilever в честь дня эколога
Торговая сеть «Пятёрочка» и бренды «Чистая линия» и «Лесной бальзам» компании Unilever запустили совместную акцию. В Москве и Казани пользователям услуги «Пятёрочка Доставка» подарят многоразовые сумки для продуктов
10 млн рублей направят на закупку оборудования для больниц «Пятёрочка» и бренд Halls
Совместную акцию «Помогаем вместе!» 20 мая запустили Торговая сеть «Пятёрочка» и бренд Halls. Партнеры передадут 10 миллионов рублей в благотворительный фонд «Социальный навигатор» на закупку медицинского оборудования для российских больниц
Новости 24
В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok
«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Петр Шкуматов рассказал, как бороться с пробками в крупных городах
«Суровая реальность»: ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса
Кубань выполнила задачу на 2020 год по расселению из ветхого жилья
Fitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 году
Отслеживающие контакты зараженных коронавирусом приложение тестируют в Испании
Китайские военные начнут применять вакцину от коронавируса
Худрук МХАТ: Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут
Россия обогнала Европу по заболеваемости легочной инфекцией
Евросоюз продлил санкции против России
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от коронавируса
Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы после статьи о «сговоре» с талибами*
Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация