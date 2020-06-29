Массовый подбор персонала с помощью skillaz автоматизирует торговая сеть «Пятёрочка»

Решение позволяет избежать потери кандидата в процессе, а также повысить качество и скорость коммуникаций. Кроме того, благодаря ему увеличивается контролируемость найма.

«Для «Пятёрочки» внедрение автоматизированной системы массового подбора - это логичное продолжение курса на цифровизацию компании и HR-процессов, - считает Оксана Картавенко, руководитель отдела по организации подбора массового персонала торговой сети «Пятёрочка». - Тренды последних лет и, конечно же, глобальная ситуация с коронавирусом накладывают ряд ограничений на процессы массового подбора. Отвечать этим и другим вызовам времени мы рассчитываем в том числе с помощью решений, которые предлагает интеллектуальная система Skillaz».

Действительно, Skillaz представляет собой интеллектуальную систему автоматизации подбора полного цикла, включая технологию умного планировщика задач для автоматизации работы рекрутингового колл-центра. С ее помощью операторы-рекрутёры могут работать с максимальной эффективностью. А это значит - обработка 100% потока кандидатов! Системой, к слову, пользуются и директора магазинов, которые нанимают сотрудников на местах.

«Skillaz внедряется «Пятёрочкой» как ключевое IT-решение для автоматизации и цифровизации подбора с переводом значительной доли рутинной работы на алгоритмы, - подчеркивает Андрей Крылов, СЕО и основатель Skillaz. - Наша система не только самостоятельно собирает отклики во всех источниках, но и оцифровывает воронку от первого контакта с кандидатом до его трудоустройства. При этом сотрудники «Пятёрочки» обрабатывают в Skillaz десятки тысяч (!) кандидатов ежемесячно, что требует безотказной и быстрой работы системы в режиме 24/7».

За несколько месяцев с начала внедрения системы Skillaz в торговой сети «Пятёрочка» по всей стране время найма сотрудников в среднем сократилось в полтора раза, а линейные позиции теперь «закрываются» в среднем за 3-4 дня. При этом 34% кандидатов теперь трудоустраиваются в день обращения.

Сейчас решение автоматизирует рекрутинг продавцов-кассиров, пекарей, сборщиков заказов, супервайзеров, директоров и заместителей директоров магазинов. Но это еще не все - в ближайшее время через Skillaz также будет подбираться логистический блок торговой сети «Пятёрочка».

КСТАТИ

Благодаря комплексной перестройке процессов найма на базе Skillaz процедуры подбора и согласования кандидата теперь занимают около 15 минут.