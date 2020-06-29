Указ Путина о военных сборах запасников-2020: Кого призывают

Согласно указу, россиян призовут на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, органы государственной охраны и ФСБ. Указ вступает в силу с 29 июня.

Сборы проводятся ежегодно в строевых частях, на них, в зависимости от необходимости, призывают разное количество запасников – от 5 до 15 тысяч. Зачем это делается? Для того, чтобы у силовиков был так называемый "обученный резерв". В случае военного конфликта или (не дай бог) войны, резервисты (их в шутку называют «партизанами») займут место выбывших из строя. Но они не должны быть профанами в своем деле и обязаны в полной мере владеть своей военно-учетной специальностью. К тому же боевая техника и способы ее применения постоянно меняются. Скажем, запасник был во время службы командиром танка Т-90, но за то время, когда он после армии трудился на гражданке, эта боевая машина прошла глубокую модернизацию, в ней многое изменилось. Вот и придется человеку «подтянуть» знания и навыки, а на финише сборов сдать зачеты по теории и практике.

Сборы, как правило, длятся от 2 недель до 2 месяцев (это максимальный срок, что определено постановлением Правительства о военных сборах №333 от 29 мая 2006 г.). На какие военно-учетные специальности призываются запасники и в каком количестве – определяет руководство названных в указе президента силовых ведомств. В названном выше постановлении кабмина (оно есть в открытом доступе), перечислены все граждане, которые не подлежат призыву на военные сборы. Это, в частности, педагоги, многодетные отцы, служащие Совета Федерации, работники сельского хозяйства (в период уборки и посева). Не призываются и те, кто не годен к военной службе по состоянию здоровья.

Рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины, лейтенанты и младший офицерский состав подлежат призыву на сборы до 45 лет.

Мичманы, капитаны, подполковники, прапорщики - до 50 лет.

Полковники - до 55 лет.

Высший офицерский состав (генералы и адмиралы) - до 65 лет. За призванным на сборы сохраняется рабочее место. А компенсацию ему выплачивает государственный орган, привлекший работника на сборы (то есть, то силовое ведомство, куда он направлен на переподготовку).