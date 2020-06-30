Список стран, где уже в июле готовы принять российских туристов

В июле сразу несколько популярнейших курортных стран открываются для российских туристов. Но пока это лишь радующие новости и мечты. Потому как добраться в эти страны на данный момент практически нереально. Международного авиасообщения у России нет. Когда возобновится – непонятно. Но как только это случится, нам уже есть куда лететь (вопрос денег оставим за скобками).

ОАЭ

С 7 июля Объединенные Арабские Эмираты открываются для иностранных путешественников. Причем без всяких “красных” и “зеленых” списков, как у большинства восстанавливающих туризм стран. Для всех.

Однако есть несколько требований:

- отрицательный результат анализа на коронавирус, срок действия этого документа 96 часов. А если не сделали дома, сдадите прямо в аэропорту Дубая. И если есть какие-то симтомы коронавируса, тест потребуют сдать повторно.

- международная медстраховка (впрочем, она и без пандемии бывает полезна).

- измерение температуры в аэропорту. Авиакомпании имеют право отказать в посадке на рейс, если у пассажира есть симптомы Covid-19.

- нужно заполнить “декларацию здоровья”. И подтвердить, что согласны на карантин за свой счет в случае обнаружения коронавируса.

- зарегистрироваться в приложении Covid-19 DXB (москвичи почувствуют себя почти как дома. Но нет, в Эмиратах обошлись без электронных пропусков).

- на отдыхе надо соблюдать меры безопасности, введенные в ОАЭ: маски в общественных местах, социальная дистанция.

- Мы будем одними из первых, кто начнет принимать туристов, - сказал еще задолго до объявления даты Сергей Канаев, директор по продажам и маркетингу в России, Украине, СНГ и государствах Балтии Комитета по развитию коммерции и туризма Шарджи, на онлайн-конференции Ассоциации туроператоров России. - К контролю в Эмиратах традиционно относятся строго, откроется страна максимально безопасным образом с точки зрения нашего здоровья. И с макимальным набором услуг, которые привыкли получать туристы: отели, пляжи, торговые центры.

МАЛЬДИВЫ

Острова в Индийском океане вновь ждут отдыхающих со всего мира с 15 июля, радостно объявил президент Мальдв Ибрагим Мохамед Солих. Тест на коронавирус не нужен, карантин на месте тоже. Но если есть симптомы Covid-19, анализ придется сдать на месте (за счет туриста). Также власти Мальдив предупреждают, что могут проводить бесплатное выборочное тестирование приезжающих на архипелаг.

Социальная дистанция, маски, измерение температуры в аэропорту и заполнение деклрации о здоровье – это обязательно.

Путешественники получат бесплатные визы на 30 дней. Заранее должен быть забронирован отель на островах. Также надо предоставить контактную информацию для экстренных случаев. И установить приложение для остлеживания контактов Trace Ekee.

Отели будут открываться постепенно, не все сразу – в зависимости от спроса и разрешений от властей. Первыми смогут принять постояльцев гостиницы на изолированных островах. Где ничего больше нет (а таких на Мальдивах много). Отели и гестхаусы на обитаемых островах начнут работу с 1 августа.

Если во время отдыха у туриста обнаружат коронавирус, он может быть изолирован либо в своем номере, либо в государственной клинике. Есть риск попасть в карантин и в том случае, если в самолете вы летели рядом с человеком, чей тест потом оказался положительным.

И если в течение 14 дней после возвращения с Мальдив путешественник заболел коронавирусом, он обязан сообщить об этом в отель (хотя проконтролировать будет сложно, расчет на честность).

ДОМИНИКАНА

На Карибах тоже жду гостей после 1 июля, обещает глава Министерства туризма Доминиканской Республики Люсьен Эчаварриа. В тот же день первые международные рейсы готовится принять аэропорт Пунта-Каны. Справок о короннавирусе или еще каких-то дополнительных бумаг требовать не будуи. Откроются все курорты сразу, однако сначала лишь половина отелей, остальные – к ноябрю.

Ограничений по въезду жителей конкретных стран Доминикана не вводила, и срок возвращения туристов из нашей страны целиком зависит от России, уточнила директор Офиса по туризму Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь Галина Лысенко во время онлайн-выставке Online Travel Mart-2020: Restart.