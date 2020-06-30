2020-06-30T10:54:45+03:00
Политика

Обращение Владимира Путина к россиянам по поправкам в Конституцию 30 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин 30 июня 2020 года выступит с обращением к россиянам по поправкам в Конституцию. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Владимир Путин обратится к россиянамВладимир Путин обратится к россиянамФото: REUTERS
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Президент Владимир Путин 30 июня 2020 года обратится к россиянам накануне последнего дня голосования по поправкам в Конституцию. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию.

Напомним, общероссийское голосование назначено на 1 июля. Но пришлось учитывать ситуацию с коронавирусом - чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках в один день, и соблюсти правила - не больше 12 человек в час, пришлось увеличить сроки для голосования. На то, чтобы высказаться за или против поправок, у россиян была неделя - с 25 июня по 1 июля.

В двух регионах, Москве и Нижегородской области, жители получили право участвовать в электронном голосовании. Сегодня - последний день, чтобы воспользоваться этой возможностью. Кто не успел, тот сможет прийти на участки 1 июля.

Кстати, в Кремле не сообщают, в какой из дней проголосовал или будет голосовать сам президент. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отдал свой голос в первые дни недели для голосования, он сделал это онлайн, подав заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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