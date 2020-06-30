2020-06-30T10:35:52+03:00
Звезды

Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру

Музыкант, политик, а теперь еще и медиаменеджер назвал главную тему своего творчества в новой должности
Виктор МАТРОСОВ
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Шнур считает, что работа руководителем международного телеканала будет логичным продолжением его творчестваШнур считает, что работа руководителем международного телеканала будет логичным продолжением его творчестваФото: Артем КИЛЬКИН
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«Анфан терибль» российской поп-сцены, лидер ныне распавшейся музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером телеканала RTVI. Это международный русскоязычный канал, который вещает в 53 странах мира. Шнуров на своем посту будет определять сетку вещания, придумывать концепции новых программ и общую креативную стратегию.

Сам Шнур считает, что работа руководителем международного телеканала будет логичным продолжением его творчества. Поскольку его главной темой всегда был образ русского человека в разных проявлениях и декорациях.

- На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка, - заявил музыкант.

Шнуров добавил, что на канале RTVI он планирует развивать площадку «для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру».

После распада группы «Ленинград» в 2019 году Шнуров пробует себя в разных ипостасях и жанрах. В частности, он начала политическую карьеру, вступив в «Парию Роста». Большой резонанс вызывают его стихотворные эпиграммы на представителей российского шоу-бизнеса.

На прошлой неделе стало известно, что пост главного редактора RTVI покинул известный российский журналист Алексей Пивоваров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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