Сергей Шнуров на посту генпродюссера канала RTVI собрался объединять русских по всему миру

«Анфан терибль» российской поп-сцены, лидер ныне распавшейся музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров назначен генеральным продюсером телеканала RTVI. Это международный русскоязычный канал, который вещает в 53 странах мира. Шнуров на своем посту будет определять сетку вещания, придумывать концепции новых программ и общую креативную стратегию.

Сам Шнур считает, что работа руководителем международного телеканала будет логичным продолжением его творчества. Поскольку его главной темой всегда был образ русского человека в разных проявлениях и декорациях.

- На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка, - заявил музыкант.

Шнуров добавил, что на канале RTVI он планирует развивать площадку «для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на общественно-политическую и социальную жизнь соотечественников по всему миру».

После распада группы «Ленинград» в 2019 году Шнуров пробует себя в разных ипостасях и жанрах. В частности, он начала политическую карьеру, вступив в «Парию Роста». Большой резонанс вызывают его стихотворные эпиграммы на представителей российского шоу-бизнеса.

На прошлой неделе стало известно, что пост главного редактора RTVI покинул известный российский журналист Алексей Пивоваров.