Цена проезда по трассе М-11: "платная Ленинградка" подорожает с 1 июня 2020

Вот уже полгода как из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться по скоростной платной трассе М-11, которая была открыта в конце ноября прошлого года. Экономию времени уже оценили более миллиона автомобилистов. Среднее время в пути: 6, 5 часов. Это на три часы быстрее, чем по бесплатной Ленинградке. Но за скорость надо платить. И уже с 1 июня тарифы повысятся. Правда, подорожание коснется только участков трассы, которые находятся в Московской области. В Тверской и Санкт-Петербургской области стоимость останется прежней.

- Повысится стоимость проезда в вечерние часы на участке "Зеленоград-Солнечногорск", а также абонементы "Зеленоград-Москва" и "Зеленоград-Шереметьево", - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Росавтодора.

Так, проезд из Зеленограда в Солнечногорск с понедельника по четверг с 14:00 до 1:00 будет стоить 200 рублей, если на автомобиле установлен транспондер (сейчас цена составляет 160 рублей) и 250 рублей без транспондера (сейчас — 200 рублей). В обратном направлении — из Солнечногорска в Зеленоград —по воскресным дням с 14:00 до 1:00 с транспондером стоимость проезда составит 240 рублей (сейчас 200 рублей), без транспондера — за 300 рублей (сейчас — 250 рублей).

Что касается абонементных тарифов, то за 10 поездок по маршруту Москва-Зеленоград цена вырастет до 2900 рублей (сейчас 2800), на 20 поездок — до 5000 рублей (сейчас 4800), на 30 поездок — до 6300 рублей (сейчас 6090).

В аэропорт Шереметьево из Зеленограда абонемент на 10, 20 и 30 поездок подорожают до 1350, 2300 и 2850 рублей с 1300, 2200 и 2700 рублей соответственно.

Абонементы на проезд между Зеленоградом и Солнечногорском на 10 поездок подорожают до 1650 рублей (с 1550), на 20 поездок — до 3200 рублей (сейчас — 3000), на 30 поездок — до 4650 рублей (сейчас 4350).

Еще одно изменение — появления абонементов для дачников на участке Москва-Солнечногорск. Это 2 поездки в период с 00:00 пятницы до 1:00 понедельника. Стоимость составит 1150 рублей. На месяц такой билет — 8 поездок — обойдется в 3600 рублей.

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