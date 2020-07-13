2020-07-06T13:28:45+03:00
Здоровье

Грибок: как лечить и не разориться

Если у вас грибок, то вряд ли вам интересно, каким по счету заболевшим в мире вы являетесь. Скорее всего, вас интересует, как его лечить, и во сколько это обойдется. Так как же лечить грибок и не разориться?
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Лечить или не лечить?

Грибок – не простуда, сам не проходит… а только захватывает новые «территории» и переходит в запущенную форму. Поэтому первое правило экономии на лечении – лечить сразу, как появились симптомы (зуд, покраснение, шелушение кожи; изменение цвета и толщины ногтя; неприятный запах) и поставлен диагноз. Чем раньше вы начнете лечение, тем дешевле оно обойдется: в начальной стадии грибок кожи лечится за 2-4 недели, грибок ногтей - за 3-6 месяцев. В запущенных случаях лечиться придется в течение 1-1,5 лет, причем как наружными средствами, так и принимая системные антимикотики (противогрибковые лекарства) в виде таблеток.

Как ни странно, но в век интернета и Википедии некоторые искренне полагают проблему грибка чисто эстетической (некрасиво выглядит и плохо пахнет), а регулярный педикюр, декоративный лак и антиперспиранты - вполне достаточным средством, чтобы эту проблему если не решить, то хорошо спрятать. Увы, это далеко не так, и если грибок не лечить, то:

• Вы рискуете испортить не только свое собственное здоровье, но и здоровье членов семьи –мельчайшие частички зараженного эпидермиса, рассеянные вами по дому, рано или поздно найдут свою жертву. Так что смело умножайте расходы на лечение в 2, а то и в 4 раза.

• У вас будет в 4 раза больше шансов получить непереносимость антибиотиков, и в 3 раза –аллергический дерматит.

• У вас никогда не было аллергического ринита, рожистых воспалений, экземы и бронхиальной астмы? Если не лечить – они могут стать вам бонусом к зудящим ногам и пожелтевшим ногтям (как и расходы на их лечение, да-да)!

• И... внимание, для особо «настойчивых и упорных»: в исключительных случаях возможно «прорастание» грибка во внутренние органы, а вот это уже не лечится...

Чем лечить?

Когда-то грибок лечили, полностью удаляя ногтевую пластину – как говорится, дешево и сердито. К счастью, сегодня все не так радикально. Чаще всего применяют наружные средства, то есть те, которые наносятся непосредственно на кожу и ногти. Но средством № 1 среди них заслуженно является нафтифин – вещество, синтезированное еще в 1974 году. С тех пор фармацевтика обогатилась множеством новых противогрибковых средств, но превзойти нафтифин по востребованности не удалось пока никому. За годы с момента открытия нафтифин исследовали вдоль и поперек, и все результаты говорят лишь в его пользу*:

1. Он обладает широчайшим спектром действия: убивает практически все виды возбудителей грибка.

2. Снимает воспаление, часто сопровождающее грибок, устраняет зуд и жжение.

3. Убивает бактерии, вызывающие осложнения грибковых инфекций.

4. В отличие от антибиотиков, он не вызывает резистентности (сопротивляемости, невосприимчиво-сти) у возбудителей грибковых инфекций. То есть, если кто-то когда-то начинал лечиться нафтифином и почему-то бросил, ему не придется подбирать другое, более дорогое средство.

Именно на основе нафтифина компания «Эвалар» разработала и выпускает лекарство Мизол. Мизол Эвалар лечит:

• грибковые инфекции ногтей;

• грибковые инфекции кожи и кожных складок;

• межпальцевые микозы;

• кандидозы кожи;

• разноцветный (отрубевидный) лишай;

• дерматомикозы (с сопутствующим зудом или без него).

Капли или крем?

Лекарственные средства с нафтифином выпускаются в виде кремов и растворов (капель) с концентрацией нафтифина 1%. На один и тот же курс лечения расход кремов выше, чем капель: их труднее дозировать и объём их расхода больше – а значит, курс терапии кремами может быть дороже. К тому же, раствор более универсален: его можно применять при грибке как кожи, так и ногтей. Противогрибковое лекарство Мизол Эвалар выпускается именно в виде раствора, действующего как на поверхности, так и в глубоких слоях кожи и ногтей.

Экономим на упаковке

Если грибок кожи можно лечить около 2-4 недель, и наносить раствор на кожу нужно 1 раз в день, то грибок ногтей лечится от 3 месяцев и дольше, и капать на ноготь надо в 2 раза чаще. Ответственный производитель лекарств всегда учитывает это, и для удобства выпускает лекарство как минимум в двух вариантах упаковки – меньшей и большей. Например, Мизол Эвалар выпускается во флаконах по 10 и 20 мл. В большой упаковке та же самая доза стоит дешевле, и только на этом можно сэкономить до 1000 рублей за курс лечения. Поэтому, если поражено более 2 ногтей – имеет смысл сразу брать большую упаковку.

Правило действующего вещества

Но главная экономия – в разнице цены на препараты с одним и тем же действующим веществом от разных производителей. Для наглядности возьмем самый популярный импортный препарат с нафтифином и наш, российский Мизол Эвалар. По отзывам в Сети, флакона 10 мл при грибке ногтей хватает на 2 недели, флакона 20 мл – на месяц. Цены легко найти там же, поэтому каждый может взять и посчитать.

Как видим, выбирая Мизол Эвалар в большой упаковке, можно сэкономить почти 3000 рублей за курс лечения. Сегодня Мизол Эвалар –это самое выгодное лекарство для лечения грибка***.

Итак, правильно лечить грибок и не разориться на этом вполне реально, если подойти к этому со всей ответственностью. Главное - не запускайте грибок, и обращайтесь к специалисту при первых подозрениях. А чтобы не переплачивать за лечение - если в вашем рецепте написано «нафтифин», выбирайте Мизол Эвалар!

Мизол Эвалар – обзор характеристик

Лекарство Мизол Эвалар содержит 1% раствор нафтифина – самого востребованного противогрибкового средства.

Мизол Эвалар лечит грибковые инфекции кожи и ногтей, в том числе микозы, кандидозы, дерматомикозы, отрубевидный лишай; устраняет зуд и жжение.

Если сравнивать стоимость препаратов с нафтифином разных производителей, то Мизол Эвалар выигрывает по цене как за упаковку, так и за курс приема – это самое выгодное*** лекарство от грибковых инфекций! А если сравнивать с самым популярным противогрибковым средством, то здесь выгода еще более очевидна – Мизол Эвалар выгоднее на 60%****.

* Матушевская Е.В., Свирщевская Е.В. Нафтифин в терапии грибковых инфекций кожи: 40 лет успеха. Вестник дерматологии и венерологии 2014 (2): 72-77

** По данным сервиса Аптека.ру за 4.10.2019. Цена может измениться и не является офертой. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу, форме выпуска и объему упаковки.

*** По данным ЗАО «Группа ДСМ» за 2018 г., среди препаратов, содержащих 1% раствор нафтифина.

**** По данным ООО «Проксима Рисерч» за декабрь 2019 г. по сравнению с самым продаваемым в денежном выражении ЛС, раствор на основе нафтифина 1%, 10 мл»

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