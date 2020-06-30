Проекту «Сахалин-1» исполнилось 25 лет

Ровно четверть века назад между правительством России, администрацией Сахалинской области и международным консорциумом было подписано соглашение о разделе продукции (СРП) по проекту «Сахалин-1». Он стал первым шельфовым проектом в истории России, а также примером применения передовых технологий для освоения запасов углеводородов в субарктических условиях.

Сейчас участниками консорциума являются «Роснефть», американская ExxonMobil, индийская ONGC Videsh Ltd. и японская SODECO. Это один из крупнейших проектов в нашей стране с прямыми иностранными инвестициями.

- «Сахалин-1» - проект технологических рекордов. 9 из 10 самых протяженных скважин в мире пробурено именно на его месторождениях. Текущий мировой рекорд - скважина, пробуренная с платформы «Орлан», имеет протяженность 15 000 метров и отклонение от вертикали 14 129 метров. Другой рекордсмен - верхняя часть платформы «Беркут» весом около 42 000 тонн – это самое тяжелое в мире верхнее строение, когда-либо установленное методом надвига в открытом море. А общий вес платформы «Беркут» превышает 200 тысяч тонн, - отмечается в пресс-релизе компании «Роснефть».

За четверть века общая добыча в рамках проекта превысила 125 млн тонн нефти и конденсата и 28 млрд кубометров природного газа (им пользуются потребители Дальнего Востока). Совокупные поступления в бюджет РФ составляют более 1,2 трлн рублей (в том числе в Сахалинскую область – 500 млрд). При этом потенциальные извлекаемые запасы проекта далеки от исчерпания. Они составляют 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа.

СПРАВКА «КП»

Проект «Сахалин-1» включает освоение трех морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Они расположены на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Нефть с них поступает на береговой комплекс подготовки «Чайво». В 2019 году суточный объем достиг 41 тысячи тонн. После этого нефть перекачивается по трубопроводу на выносной терминал Де Кастри и танкерным флотом отгружается потребителям. За время проекта отгружено свыше 1200 танкеров нефти высококлассной марки «Сокол».