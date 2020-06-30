В жилом квартале «Наследие» откроется британская школа Heritage School

В жилом квартале «Наследие» в Преображенском районе Москвы откроется британская школа: учебное заведение, рассчитанное на дошкольников и школьников, предложит своим ученикам кембриджские образовательные программы. Соглашение о сотрудничестве подписали компания-застройщик квартала «Галс-Девелопмент» и международная школа Heritage Education Group.

- Уверены, что дети и родители по достоинству оценят кембриджскую образовательную программу, в сочетании с российской программой для детей дошкольного и школьного возраста, - комментирует вице-президент компании «Галс-Девелопмент» Светлана Мазур. - Наших маленьких посетителей ждут разнообразные занятия, способствующие всестороннему развитию и формированию важнейших навыков. Обучение здесь послужит прекрасным фундаментом для получения дальнейшего образования как в России, так и за рубежом.

Квартал бизнес-класса «Наследие» полностью построен и обладает развитой инфраструктурой. В двух жилых домах расположены 1072 квартиры, среди владельцев которых немало семей с детьми. Естественно, родители уже сейчас выбирают детские сады и школы, и появление учебного заведения с самыми высокими образовательными стандартами поможет им определиться с решением.

Школа Heritage Education Group спроектирована на 340 мест и занимает отдельное здание в шаговой доступности от жилых корпусов «Наследия». Своих первых учеников она примет уже 1 сентября 2020 года.

- Мы знаем, насколько актуален вопрос качественного образования в Москве, - подчеркивает член совета директоров Heritage Education Group и CIS Education Group Ильдар Нафиков. - В первый год обучения в школе мы запустим дошкольную программу и начальную школу и будем открывать классы средней школы по мере взросления наших учащихся. Школа будет управляться британским менеджментом и профессиональными педагогами, аккредитованными международными дипломами. Это уже второй подобный проект с нашим партнером, компанией «Галс-Девелопмент», и мы планируем и дальше расширять сеть международных школ в Москве и за ее пределами, а также в других странах.

Сейчас в школе идут последние приготовления к учебному году: обустраивается библиотека, оборудуются научные лаборатории для занятий физикой и химией. В просторном здании есть зал для музыкальных занятий, рекреации для игр и отдыха, площадки для спорта. Территория школы закрыта и находится под охраной. На свежем воздухе детей ждут безопасные игровые комплексы, футбольное поле и беговые дорожки.

- Наши специалисты уже начали проводить вступительные испытания для поступления в школу, и мы с нетерпением ждем начала учебного года и наших первых воспитанников, рассказывает директор школы Heritage School Стивен Джон.

Обучение в Heritage School ведется на английском и русском языках. Ее выпускники получают дипломы Cambridge IGCSE и Cambridge International AS & A Level, с которыми можно поступать в университеты Великобритании, США, Австралии, Канады, а также российские государственные аттестаты по итогам ЕГЭ.

Это уже второй совместный образовательный проект Heritage Education Group и «Галс-Девелопмент». В сентябре прошлого года компания-застройщик открыла премиальный кампус CIS International School Gorki в коттеджном поселке «Березки». Образовательное заведение на Рублево-Успенском шоссе рассчитано на 600 детей.