«Никто не верит, что он покончил с собой из-за долгов»: Коллеги найденного мертвым застройщика Андрея Грудина сомневаются в озвученной версии

В Москве уже несколько дней обсуждают смерть 50-летнего предпринимателя Андрея Грудина, совладельца компании «Пионер» - одного из крупнейших застройщиков Москвы. Тело Грудина обнаружили в ночь на субботу, 27 июня.

Итак, что известно:

- Вечером 26 июня Андрей Грудин сказал жене, что заедет на работу (офис «Пионера» находится на Малой Пироговской улице, недалеко от его дома).

- Спустя несколько часов он перестал отвечать за звонки. Жена забеспокоилась и поехала в офис сама. Там и обнаружила тело супруга.

- Судя по всему, Андрей Грудин покончил с собой. Об этом говорят предварительные экспертизы.

- Супруга погибшего девелопера сообщила полицейским, что последнее время у него была депрессия, мужчина несколько раз говорил о самоубийстве.

«НЕ ПОВТОРИТЕ МОИХ ОШИБОК»

Кроме того, на столе в офисе обнаружили предсмертную записку - размашистым почерком исписаны два листа еженедельника.

«Семье… Берегите себя и не повторите моих ошибок.

Леня! (Леонид Максимов - совладелец «Пионера», - Авт.) Очень ценю тебя! Ты хороший партнер. Извини, что затеял все это с МКБ. Понимаю сейчас, что я не хочу продавать «Пионер». Это часть меня, без этого я не я.

Разверни все назад! Это снимет большую кредитную нагрузку на «Пионер» и я надеюсь вы будете работать дальше, а моей семье будешь платить посильные проценты.

Простите меня, все».

На первый взгляд, становится очевидно, что Андрей Грудин мог свести счеты с жизнью из-за финансовых трудностей. Из-за кредитов? При этом представители самой компании «Пионер» заявили журналистам, что смерть гендиректора с финансовыми показателями никак не связана. Из открытых источников известно, что по итогам 2019 года выручка компании составила 40 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 7,6 млрд.

Сообщение о смерти Андрея Грудина в соцсетях строительной компании "Пионер".

«ВСЕ БЕРУТ МИЛЛИАРДНЫЕ КРЕДИТЫ»

В самой строительной отрасли тоже не слишком-то верят, что истиной причиной самоубийства могли стать непреодолимые финансовые проблемы. Нам удалось поговорить с одним из знакомых Андрей Грудина, представителем строительного бизнеса.

- У обывателей возникла версия, что финансовые проблемы у компании могли начаться на карантине, когда стройки стояли.

- Это здесь вообще не причем. Сто процентов. И история про кредиты - сомнительна. Давайте я вам объясню одну простую вещь. Раньше застройщики возводили дома фактически на деньги обычных граждан, дольщиков. То есть, они начинали продажи на стадии котлована, получали деньги граждан и строили. Но в прошлом году законодательство поменяли. Появились экскроу-счета - теперь деньги покупателей строящейся недвижимости аккумулируются на них. Застройщик не может взять эти средства, пока не будет завершен и сдан дом. Это блок против недобросовестных компаний, владельцы которых собирали чужие деньги, бросали объекты недостроенным и сбегали за границу. Уже около года строить на кредитные деньги - обычная история. В этом нет ничего аномального. Все компании так делают - берут кредиты под будущую прибыль. Это серьезные суммы, миллиарды. И «Пионер» здесь не исключение.

При этом, по словам моего собеседника, у «Пионера» на протяжении многих лет (компания существует с 2001 года) есть одна важная черта.

- Они никогда не старались нахватать побольше объектов, чтобы работать на пределе сил, в том числе финансовых. Что называется, брали ношу по себе. И кредиты старались не набирать. Про их якобы финансовые проблемы смешно слышать. Есть данные, что в 2019 году они заработали почти вдвое больше, чем в 2018-м. То есть, у них был рост. Это крепкая компания.

ВЕРСИЯ ОБ ИНСЦЕНИРОВКЕ

- Тогда с чем может быть связан такой поступок Андрея Грудина? Что-то спонтанное?

- В подобных историях иногда фигурируют различные стимуляторы. Но это история не про Андрея. Проблем с алкоголем и наркотиками у него никогда не было. Версии… Скажу так: в нашей среде в версию про самоубийство мало кто не верит. Люди просто не понимают предпосылок для этого. Это точно не финансовое состояние компании. Если все-таки предположить, что Грудин действительно сам себя убил, это, возможно, что-то личное. Может, быть он сам, вне компании, вляпался в какие-то финансовые дела?

- Среди самых непопулярных версий была и версия про инсценировку самоубийства.

- Ну, это следователи должны изучать. Инсценировка для чего? Для захвата компании? Да, «Пионер» входит в десятку самых больших застройщиков Москвы, но это явно не самый аппетитный кусок, чтобы захват компании вот так обставлять.

«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.

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