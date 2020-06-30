Актриса Наталья Варлей в бикини поразила внешним видом

Наталья Варлей по праву считалась одной из самых красивых актрис. Всенародную славу и любовь принес ей фильм Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Эта картина стала визитной карточкой миниатюрной шатенки. С момента выхода картины прошло более 50 лет, а 22 июня 2020 года знаменитость отпраздновала свое 73-летие.

На пике популярности Наталья Варлей снялась в целой обойме лент, среди которых "Вий", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Семь невест ефрейтора Збруева", "12 стульев" и "Три дня в Москве". В этот период особенно бурно протекала и личная жизнь актрисы. Она была дважды замужем. Ее первым мужем стал актер Николай Бурляев. Пара рассталась после того, как артист стал работать в Ленкоме и закрутил роман с Ириной Печерниковой. Той самой, которая снималась в фильме "Доживем до понедельника".

Вторым мужем актрисы стал Владимир Тихонов. С сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Варлей развелась спустя семь лет после замужества. Мужчина злоупотреблял наркотиками.

У Натальи Владимировны двое детей и внук. Причем оба сына носят ее фамилию и отчество, как у знаменитой мамы. Варлей никогда не афишировала имена отцов своих детей.

Старший сын Василий родился в 1972 году. Он снялся со знаменитой мамой в фильме "Переходный возраст". Молодой человек работал водителем троллейбуса, лаборантом. Поговаривают, что отцом Василия может быть Константин Райкин. "На последнем курсе их учебы в «Щуке» Варлей пригласила на день рождения и Костю Райкина, с которым у нее был серьезный роман, и Володю. А после пропала. И чуть ли не на седьмом месяце беременности, в 1971 году, приехала к Владимиру на съемочную площадку фильма «Русское поле». Устроила жуткую истерику: "Я - Наталья Варлей. Давай оформлять отношения!", - цитирует "Экспресс газета" вторую жену Тихонова-младшего Наталью.

Второй сын Александр появился на свет у Варлей в 1985 году. Он кинорежиссер и сценарист. Работал ассистентом у Никиты Михалкова.

Внук от старшего сына Евгений создал фан-клуб своей бабушки. Он отслужил в армии и теперь живет в Вероне.

Сама актриса сейчас живет одна в своей московской квартире. Компанию ей составляют многочисленные кошки. По некоторым данным, их у Натальи Владимировны аж 14. А раньше было вообще 20.

Варлей следит за собой. Она ездит на курорты и кинофестивали. На одном из последних фото артистка позирует в бикини на пляже.

Наталья Варлей на пляже.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Секрет красоты звезды прост. Она рано встает . "Мое утро всегда начинается с горячей ванны, а потом ледяного душа. Знакомые часто расхваливают мои волосы. Дело в том, что я мою голову каждое утро с 14 лет - если нет горячей воды, то в холодной. Еще всю жизнь посещаю сауну и бассейн. Соблюдаю диету. Стараюсь каждый день делать зарядку, двигаться", - говорила она в одном из интервью.