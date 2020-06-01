Как выглядит Ржевский мемориал советскому солдату: главный памятник последних лет

Взгляд сверху вниз

Все, кто смотрел выступление Президента у Ржевского мемориала, примерно представляет, как он выглядит. Но только примерно. Потому что составить реальное впечатление можно только побывав на месте. Пока Владимир Путин и Александр Лукашенко открывали мемориал, мы ждали в нескольких километрах. И приехали на место, как только они уехали. Перехватило дух – это, наверное, самое легкомысленное, что можно сказать. 25-метровая фигура солдата на 10-метровом холме тут же вызывает приподнято-грустное настроение. Это еще один образ в ряду - Родина-мать на Мамаевом кургане, Алеша под Мурманском.

Солдат смотрит сверху вниз. Через мгновение его душу унесут журавли. Но пока его взгляд проникает в самое сердце. Он словно читает строки, выложенные у подножья – «Мы за родину пали, но она – спасена». И словно ждет, что ты ответишь. И от этого что-то клокочет в груди, комок подкатывает к горлу, а слезы накатывают на глаза.

Ржевский мемориал создавался около 3 лет. Это от замысла до сегодняшнего дня. А замысел родился чуть ли не одновременно – и в среде ветеранов, и у поисковиков, которые каждый год «поднимают» десятки и сотни останков. Почему сражавшиеся подо Ржевом не удостоены памятника? Ведь это было одно из самых кровопролитных сражений войны.

Этап монтажа центральной фигуры Ржевского мемориала, январь 2020 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Идея, как говорится, зрела. В умах – пока ее не поднял на официальный уровень Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В память о папе

У Григория Рапоты отец, Алексей Никифорович, воевал подо Ржевом. Правда, не на земле, а в небе – он был летчиком-бомбардировщиком, летал на Калининском фронте. Но о том, что происходило внизу, отзывался с подчеркнутым пиететом.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии мемориала.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Он отмечал, что памятники советскому солдату после войны были установлены в Берлине, Вене, Пловдиве, - рассказывает Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. - А вот на Родине таких сооружений не было. И этот мемориал - символ незыблемой памяти о погибших.

Григорий Рапота: "Этот мемориал - символ незыблемой памяти о погибших".Фото: Михаил ФРОЛОВ

Григорий Рапота был первым, кто выдвинул идею воздвигнуть мемориал солдату подо Ржевом. Идея была озвучена на одном из заседаний правительства Тверской области. Ее тут же поддержали все, вплоть до Высшего Государственного совета Союзного государства. В итоге, из бюджета Союзного государства было выделено 200 из 600 миллионов рублей на создание монумента.

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота во время церемонии закладки камня на месте будущего мемориала подо Ржевом, 2018 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Выделенная Союзным государством сумма покрыла расходы на создание фигуры солдата – центральной композиции мемориала. Остальные 400 рублей собрали жертвователи – граждане России, Беларуси и других стран постсоветского пространства. Любопытно, что в графу «жертвователь» люди часто вписывали имена своих участвовавших в войне родственников. Многие прикладывали фотографии и жизнеописания.

Фигура солдата, кстати, - это лишь часть мемориального комплекса. На территории есть еще входная группа с листами кортеновской стали. На ней высечены имена десятков тысяч павших бойцов. А еще рядом с памятником расположен мультимедийный музейный комплекс, где можно посмотреть архивные документы, фотографии и видеофрагменты. Это филиал Музея Победы, что на Поклонной горе.

Здание мультимедийного музейного комплекса.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со второго раза

Ржевская земля словно поначалу не принимала мемориал. Оказалось, что почва под памятником слишком болотиста, пришлось вбивать больше сотни свай, в том числе под 10-метровый насыпной холм, на котором стоит фигура солдата. Кроме того, оказалось, что на том месте, которое определили для мемориала, сумасшедшая роза ветров. Пришлось отливать уменьшенную копию статуи и продувать ее в специальной аэротрубе. Нужно было определить такие параметры каркаса, чтобы памятник выдержал самые крутые ветровые нагрузки. Кстати, когда мы после Президента приехали к подножью памятника, был страшный ветер.

Московская область, Солнечногорск, лето 2019 года. Фрагменты бронзовых фигур для Ржевского мемориал на территории мастерской скульптора Александра Рукавишникова.Фото: Иван МАКЕЕВ

Эскиз мемориала выбрали не сразу. Когда жюри конкурса собралось на первое подведение, победителя выбрать так и не смогли. «Нет души», - говорили судьи. Но зато когда весной 2017 скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин представили свой проект, вопросы о душе отпали сразу. Фигура солдата, которого в небо уносят журавли – это душа в чистом виде.

Архитектор Константин Фомин во время работы над моделью центральной фигуры Ржевского мемориала.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, скульптор Андрей Коробцов почти все три года дорабатывал фигуру солдата. Воин сначала должен был стоять в шинели, позже ее сменила плащ-палатка. Знаки различия, звездочки на погонах, ордена – все приходилось корректировать, руководствуясь консультациями историков. Да и лицо солдата менялось, приобретая все более глубокие черты. Наверное, это было связано с тем, что молодой скульптор больше и больше погружался в тему человека на войне - отчаянной, кровавой, пронизанной подвигами и героизмом.

Андрей Коробцов в мастерской, 2019 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня Андрей Коробцов лично представлял скульптуру Владимиру Путину. Я спросил его, как прошел разговор.

- Владимир Владимирович сказал, что это лучший памятник, который он видел за прошлые годы, - потупившись, сказал Андрей Коробцов. – Это лестно и многое для меня значит. Но все-таки для меня главное, чтобы люди, приходя к Ржевскому мемориалу, чувствовали некую связь времен. Чтобы они понимали, насколько мы все обязаны тем солдатам, которые отдали здесь свои жизни. Мы всегда должны об этом помнить.

Скульптор Андрей Коробцов на открытии мемориала.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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