Михаил Ножкин, народный артист РСФСР: У бронзового солдата подо Ржевом есть черты и моего отца. Он там воевал

Во вторник, 30 июня, во Ржеве Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника советским воинам. Это событие мы обсудили со знаменитым актёром, поэтом, композитором и певцом Михаилом Ножкиным.

- Михаил Иванович, насколько мне известно, ваш отец воевал подо Ржевом...

- Да, больше года.

Меня тоже хотели пригласить во Ржев на открытие грандиозного бронзового памятника - я почетный гражданин Ржева. Но сейчас такая ситуация - эпидемия пока ещё не прошла...

Михаил Ножкин, народный артист РСФСР, почетный гражданин Ржева - о памятнике защитникам города: «У бронзового солдата есть черты и моего отца. Он воевал подо Ржевом больше года». 00:00 00:00

- Я не видел фотографию вашего папы, но вот информация промелькнула, что - когда этот памятник создавали, то пытались отразить черты воинов, которые там воевали. Вы в бронзовом солдате - а памятник очень часто показывают по телевизору в эти часы крупным планом - своего отца узнаете?

- Конечно, все воины-защитники похожи, они, как мне кажется, - на одно лицо.

Ржев почти два года сдерживал наступление немцев. Если бы прошли Ржев, как намечали, они бы под Москвой были бы где-то в октябре 1941-го.

Вот что такое Ржев, его стратегическое значение…

Михаил Ножкин на строительной площадке Ржевского мемориала, январь 2020 года.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я помню, вы мне рассказывали, что во время войны мальчишкой уже выступали в госпиталях…

- Нет, в одном только госпитале. В яузской больнице в центре Москвы (она и до сих пор сохранилась), где Яуза впадает в Москву-реку. Я там родился и во дворе в коммуналке жил.

Была больница, а в войну - госпиталь все время.

- А отец вам рассказывал про Ржев?

- Те, кто пришёл с войны, практически ничего не вспоминали, клещами надо было все из них вытягивать. Потому что это было страшно вспоминать.

У моего отца фронтовой путь был - даже слова не подберёшь: более, чем ужасный.

Он в окружение попал... В июле 1942-го, во время контратаки, был ранен, контужен. Потом - плен. Прошел три или четыре тюрьмы – по Прибалтике, по Германии. В 1944-м – Дахау полгода, а в 1945-м - Бухенвальд. Их использовали, как рабов - в шахтах, на тяжелых работах. 8 мая освободила Красная Армия в Бухенвальде.

Мемориал Советскому солдату, открытый 30 июня подо Ржевом в местах кровопролитных боев Великой Отечественной.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ваши военные песни...

- Много их я написал.

- Они все равно от отца пошли у вас или нет?

- До отца еще.

Я с 5 лет в военном госпитале выступал. Все это с детства впитано.

Когда меня спрашивают о детях войны, я говорю: не было детей войны, мы с 5-7 лет взрослыми людьми уже считались, и обязанности взрослые.

Мы, пацаны, бегали с карточками – хлеб, керосин, дрова, затопить печку-буржуйку так называемую. Тяжелое воспитание было с детства...

Великая Победа, которую отстояли, а потом завещали нам наши родители - это то, что всегда будет укреплять нашу страну.

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Александр Твардовский в знаменитом стихотворении «Я убит подо Ржевом» писал о спасенном мире, живущем дальше без тех, кто его спас. И без иной возможности отблагодарить их за этот подвиг, кроме как помнить. Но теперь, через 75 лет после войны, есть куда прийти и им поклониться.

В том самом поле подо Ржевом, рядом с тем самым шоссе, открыт памятник Советскому солдату. Только на этом небольшом поле - километр на километр, где поставлен памятник, погибли 60 тысяч бойцов (подробности)