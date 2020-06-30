Ник Вуйчич: Больше всего меня бесило, когда по телевизору призывали почаще мыть руки. Это выглядело, как издевательство надо мной

Друзья. Мы с вами пережили тяжелое испытание. 2020 год и для меня был ужасно сложным. Все мы существа привычек, и я - не исключение. С 19 лет я привык везде путешествовать и выступать. Но последние пять месяцев мне пришлось торчать дома на самоизоляции и слушать эти немотивирующие призывы по телевизору. Ладно бы только «сохраняйте дистанцию», но еще и «чаще мойте руки». По отношению ко мне это вообще звучало как издевательство. Какие руки, правда что ли?

Я привык общаться с людьми, но когда из-за пандемии все изменилось в одночасье, я много думал о своих родителях и о том, что пришлось пережить им. Проанализировав эту ситуацию, я сформулировал несколько советов, которые помогут пережить тяжелые времена.

Совет первый. Дайте себе время отойти от шока

Перед тем, как мне родиться, мама с папой решили начать жить по-новому. Они переехали из Югославии в Австралию. Пять лет были в браке и затем - счастливый момент - родился я: сюрприз сюрприз, не ожидали, блин. Когда я появился на свет, акушер машинально меня накрыл чем-то поскорее, чтобы мама не увидела, и быстренько унес подальше. Мама успела разглядеть только мое левое плечо. Она поняла, что я жив, но со мной что-то не так. Отец, присутствовавший на родах, тоже ничего не понял, только спросил у врача: что с моим сыном, у него что, рук нет? И врач ответил: знаете, не только рук, но и ног тоже…

Состояние многих людей, испытавших «прелести» пандемии на своей шкуре - похожее. Это шок. Но интересно вот что. Мой отец, когда чуть отошел от потрясения, пошел посмотреть на меня. (А надо сказать, он был очень молодым человеком на тот момент, мама была старше его на шесть лет). Он увидел, как я лежу, крохотный, похожий на колобка, вдове меньше обычного ребенка. Развернул меня, подержал в руках, вернулся к маме и сказал: А знаешь, может быть, все не так плохо? Наш сын очень красивый.

Думаю, чтобы сказать такое, нужно быть настоящим мужчиной. Врачи ведь все четко обрисовали: «ваш сын никогда не будет ходить. Все, что его ждет - это жизнь в инвалидной коляске, и он всегда будет обузой». И после этого отцу нужно было пережить отчаяние, трагедию, крушение надежд, пойти обратно к жене и сказать: все будет хорошо, он красивый...

Мама забрала меня домой только через четыре месяца. Ей надо было привыкнуть к тому, что случилось. От шока люди отходят долго, но еще один урок, вынесенный из этой ситуации - о силе любви. Самый великий мотиватор - это любовь.

Совет второй: жизнь без границ начинается с умения бросить вызов

Друзья, я тот самый чувак без рук - без ног, который выступает повсюду. Чтобы преодолеть свои беды, мне потребовалась уйма времени и сил. Но и мне в этом году было тяжело, поэтому я вас прекрасно понимаю. У меня в друзьях лучшие врачи, у которых клиенты - звезды. И сами доктора мне жалуются: "Ник, это просто трэш какой-то. Никогда не видели людей в таком ужасном состоянии. Никогда не видели, чтобы столько семей рушилось, чтобы такое количество пациентов подсаживалось на наркотики, никогда они не были в таком состоянии психического истощения. Почва ушла из-под ног. Вера поколебалась. Жизнь изменилась".

Что говорить, я сам, парень который вдохновляет всех, четыре недели лежал овощем и не знал, что делать.

А потом пришло время действовать. Поэтому я хочу еще раз повторить. Как и в случае с моими родителями, нужно дать себе время, чтобы принять ситуацию. Мои родители сказали: все плохо, но он наш сын, и мы его не бросим. С этого решения началась моя жизнь. Жизнь без границ начинается с момента, когда вы бросаете вызов. Каждая новая напасть сделает вас сильнее, и эта ковидная история станет еще одной страницей в вашей книге жизни. Да, уволили, да, вы потеряли компанию, да, все плохо. Но вы сможете пережить все, если решите не сдаваться. Посмотрите, это говорю вам я, человек без рук без ног. У меня получилось. Значит - и у вас получится.

Мотивационный спикер Ник Вуйчич во время выступления на своем шоу `Жизнь без границ`.

Совет третий: почаще заглядывайте за поворот

Знаете, что в моей жизни стало самым большим шоком? Когда я пошел в школу. Мама настояла на том, чтобы я ходил в обычную школу, не для инвалидов, а для обычных детей, хотя закон Австралии это запрещал. И вот меня посадили за парту, и я понял, что на меня все смотрят, как на Буратино. Меня постоянно цепляли, я умолял маму не отпускать меня на занятия. А мама отвечала: «Нет, Ник, ты особенный, ты красивый, у Бога есть на тебя план». Я плакал, говорил, что мне не хочется быть особенным, я не хочу никаких планов и где вообще мои руки и ноги. У меня была колоссальная депрессия. И оглядываясь на себя прежнего, я понимаю, что депрессия возникает, когда ты видишь только то, что происходит сейчас. Если человек не видит будущего - в нем неизменно появится чувство бессмысленности и беспомощности.

Ну, что сказать, устроены так люди. Им важно знать, что они не просто будут, но что они будут полезными. Иначе - ты воспринимаешь себя как обузу, паразита, и депрессия начинает свое черное дело. Потому-то и важно не терять веру. Ведь именно вера позволяет "заглянуть за поворот".

Совет четвертый: будьте счастливы сейчас

Что делает вас счастливым: секс, наркотики, порно? Что вы сделаете, когда у вас будет куча денег? Купите самую крутую тачку? Снимете самую крутую телку? Вы понимаете, что все это обман. Вы никогда не будете счастливыми, и будете только блуждать по жизни.

Кстати, если у вас нет второй половинки, и вы считаете, что несчастливы поэтому - разочарую. Не поэтому. Если вы поговорите с женатыми людьми, то, наверняка, кто-то из них обязательно да скажет: ох, как бы я хотел быть один. Это к тому, что если вы несчастливы сейчас, то будете несчастливы при любых изменениях в жизни. И в браке, и с деньгами, и со статусом.

Когда в детстве на меня находило безверие, то возникали голоса. Они говорили: ты бесполезный, ты урод. У тебя никогда не будет семьи, работы. Ты вообще никому не нужен. Зачем ты рыпаешься, сдайся.

Я принял решение эти голоса не слушать и попытался полюбить то, что у меня от себя осталось.

Теперь я счастлив, потому что смог найти истинное предназначение. Да приходилось разгребать локтями, бороться и выживать. Но это необходимо, ведь просто ждать, когда обстоятельства изменятся - недостаточно. В 8 лет я был на самом дне. Я убедил себя в том, что будущее предначертано, я понимал, что у меня не будет работы, девушки, детей… Какой я отец, если не смогу взять своего ребенка в руки? Сегодня у меня есть все: потрясающая женщина, четверо детей. Два мальчика и девочки близняшки. Если бы у меня были руки и ноги - я бы себя ущипнул. О чем это? А просто о том, что нельзя давать мечте умереть. Мечтайте по-крупному. Не о том, как выжить, а о том, как процвести. Думайте о том, что вы красивы такой, какой вы есть. Полюбите себя.

Совет пятый: станьте чудом для другого

Один из самых странных комментариев, которые я получил после выступления - это комментарий одного ребенка. Он подошел ко мне и сказал: "ну, тебе-то хорошо, смысл жизни искать не надо, у тебя ни рук, ни ног, значит, - выбора меньше". Я так смеялся, говорю: чувак, ты о чем? Да, моя история - это не твоя история, но у каждого есть свои трудности в жизни. Всем людям, которых я слушаю, я говорю: вам не нужно чудо, чтобы быть чудом. Вы должны понять эту концепцию. Это один из главных ключей к успеху. Вы можете быть чудом для кого-то.

Мне был 21 год, когда я увидел мальчика Даниэля Мартинеса. Тогда я выступал на небольшую аудиторию и туда пришел дедушка с мальчиком, у которого, как у меня, не было ни рук ни ног. Я попросил вынести ребенка на сцену и тронул его лапку своей ножкой. Даниэль улыбнулся мне в ответ. Это было потрясающе. Я стал чудом для маленького Даниэля. Здорово, когда вы можете спасти хотя бы одного человека. Кто знает, может быть, лет через десять вы встретите человека в депрессии и скажете ему: о, я знаю, каково тебе. Я испытывал что-то подобное во время пандемии. Но, знаешь что, есть надежда. Всегда будет лучше. Я смог - и ты сможешь.

Сделайте первый шаг

Суммируя все, что я сказал, обозначу несколько советов. Они для тех, кому сейчас тяжело и кто не знает, что делать дальше. Начать можно с малого.

- Первое - напишите список, за что вы благодарны этой жизни. Вспомните три вещи, без которых жить не можете. Спросите себя: вам есть, за что благодарить эту жизнь? А что, если бы осталось всего пять секунд на то, чтобы сказать лучшему другу: самое лучшее в жизни это…

Пять, четыре, три, две, одна… Время вышло.

- Когда вы в последний раз кого-то обнимали? Позвонили маме и папе, сделали какую-нибудь мелкую приятность близкому другу? Например, массаж ног уставшей жене. Ну так сделайте. Или поблагодарите лучшего друга за то, что он ваш друг. После этого маленького доброго дела вы получите больше позитива, чем дали сами.

- Читайте биографии великих людей. Если вы думаете, что один такой со своей тоской - то ошибаетесь. Все, что вы чувствуете - люди уже проходили когда-то. Читайте истории, в них - выходы из ситуаций.

- Просите помощи, если вам плохо. Не стесняйтесь, люди очень любят помогать. Ник Вуйчич не был бы Ником Вуйчичем, если бы не просил помощи.

- Помогите нуждающемуся, тому, кто не сможет вас отблагодарить материально. Будьте чудом для кого-то. Кажется, я забыл рассказать, что для меня таким чудом стал школьный уборщик. Однажды сказал: "Ник, ты будешь спикером и объездишь весь мир". Я спросил: "Вы с ума сошли?" Он ответил: «нет» и организовал мое первое выступление в моей же школе. Об этом я расскажу как-нибудь в другой раз.

Еще раз, друзья, будьте счастливы и верьте, что надежда есть всегда.

Справка: Выступление Ника Вуйчича прошло в рамках Synergy Online Forum, проходящем на платформе Sinergy Online, первым в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня.

Платформа была разработана и запущена Корпорацией «Синергия» для поддержки бизнеса в период пандемии и кризиса.