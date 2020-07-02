«Такие милашки»: Лера Кудрявцева показала, как внук целует ее двухлетнюю дочь

Лера Кудрявцева отдыхает в Сочи вместе с дочкой Машей, сыном Жаном и его семьей. В Инстаграме телеведущая показала, как ее двухлетний внук Лева общается с ее дочкой Машей. Разница между малышами – всего три месяца. Телеведущая опубликовала видеоролик, в котором Лева нежно целует Машу в щечку.

- Скоро, наверное, у меня здесь будет « мамская « лента , но это видео должно быть здесь! Внук целует дочь. Ну типа племянник целует тетку. Да, да у нас так.

Поклонники в комментариях просят телеведущую публиковать побольше снимков малышей: «Ну и пусть будет мамская лента», «Они такие милашки. Лерочка, какая вы счастливая, и дочь, и внук само очарование», «Тетя такая серьезная», - пишут они.

Телеведущая показала, как ее внук Лева целует ее дочку Машу.

Арифметика в семье Леры Кудрявцевой – вещь относительная. 49-летняя телеведущая старше своего мужа, хоккеиста Игоря Макарова, на 17 лет. При этом знаменитая блондинка признается, что иногда она чувствует себя гораздо моложе супруга. Обычно это бывает в те моменты, когда Игорь целый день лежит на диване и ничего не делает. Супруги сыграли свадьбу семь лет назад и по-прежнему счастливы вместе.

В этом году сын телеведущей Жан отметил 30-летие. Лера приготовила ему роскошный подарок – новый автомобиль. «Я могу себе это позволить», - рассказывала Лера в шоу «Секрет на миллион». К слову, ранее она сделала сыну еще один дорогой презент: когда Жан выразил желание пожить отдельно, она купила ему квартиру.

Жан ведет закрытый образ жизни и не любит, когда звездная мама светит его в соцсетях. В Инстаграме Кудрявцевой он появлялся всего пару раз, и то она каждый раз признавалась, что долго уговаривала сына сфотографироваться. Жан и его избранница Анастасия до рождения сына несколько лет жили вместе, но не были расписаны. Пожениться они собирались уже после появления малыша на свет. «Невестка у меня красавица», - недавно похвалила Лера жену сына, показав ее фото в Инстаграме.

Сына Кудрявцева родила в браке с музыкантом группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком. Телеведущая вышла замуж в первый раз, когда ей было всего 18 лет.

- Это была, конечно, любовь. Он был музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком, - рассказывала Лера в одном из интервью. Но семейная жизнь пары не заладилась: Ленюк часто отсутствовал дома, а после Лера и вовсе узнала, что муж ей изменяет. Она приняла решение развестись и ушла с маленьким ребенком. Сергей не участвовал в воспитании сына и не помогал материально. Но сейчас у телеведущей хорошие отношения с экс-супругом.