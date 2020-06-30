2020-06-30T22:32:27+03:00
Общество

До новой встречи в Арктике

Состоялось долгожданное награждение победителей творческого конкурса "ПОРА в Арктику, не выходя из дома"
Юлия ВЕРБИЦКАЯ
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На прошлой неделе, как только карантин в Москве был отменён, состоялось долгожданное награждение победителей творческого конкурса "ПОРА в Арктику, не выходя из дома", который проходил в мае во время самоизоляции на популярной площадке в группе Изоизоляция в Facebook .

Организовали конкурс Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и Издательский дом "Комсомольская правда".

Более 80 работ было представлено за две недели мая. Участники прошерстили интернет, изучили творчество арктических художников и графиков, просмотрели фильмы об Арктике и проявили изрядную креативность и находчивость.

Для изготовления арктических инсталляций у конкурсантов в ход пошло все - подушки, простыни,одежда, которая была под рукой, бумага. фольга, маски и даже речные камешки.

"Интересных работ оказалось много, и мы изменили условия конкурса, выбрав значительно больше призеров, - говорит Горецкая Марина, координатор по СМИ ПОРА. - И вот состоялось награждение победителей , которые добрались до нашего офиса. после снятия режима самоизоляции.

Конкурсы - востребованный инструмент для привлечения внимания жителей средней полосы к арктическому региону. Опыт проведения конкурсов у нас большой, как и плодотворное сотрудничество и с ИД "Комсомольская правда" - год назад мы успешно провели конкурс эссе "ПОРА в Арктику!"

"Мы планирует много интересного, и приглашаем всех присоединяться к нам, изучая история, природу и культуру Арктики", - добавила она.

Награждение победителей, которые смогли добраться до офиса ПОРа и нашей редакции после снятия режима самоизоляции было особо торжественным.

Они дали интервью телеканалу Якутия 24 - потому что много работ было посвящено этому прекрасному краю - получили призы, пофотографировались в чуме в офисе ПОРА, а затем направились в ИД "Комсомольская правда". Там организаторы провели для них небольшую экскурсию: они заглянули в знаменитый пресс-центр «Комсомолки», посмотрели на работу горячей линии, посетили Радио КП.

Радует, что в конкурсе приняли участие представители всех регионов нашей страны, были даже работы из Испании и Хорватии - подарки этим конкурсантам отправлены почтой.

Вот имена победителей.

Ещё раз всех поздравляем! До встречи в Арктике! Иногда и не выходя из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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