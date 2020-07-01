2020-07-01T01:06:15+03:00
Политика

Как голосует Россия по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция

Последние цифры, заявления ЦИК и главные новости с избирательных участков читайте в трансляции на сайте kp.ru
Роман ГОЛОВАНОВ
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Как голосует Россия по поправкам в Конституцию. Прямая трансляцияКак голосует Россия по поправкам в Конституцию. Прямая трансляцияФото: Олег ЗОЛОТО
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Наступил финальный день голосования по поправкам в Конституцию. Оно проходит в России с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижнем Новгороде шесть дней оно проходило в электронной форме. Теперь тем, кто не успел поставить галочку онлайн, необходимо прийти на избирательный участок.

Что записано в пакете из 206 поправок? Обязательная ежегодная индексация пенсий, признание брака союзом мужчины и женщины, русский народ назван государствообразующим и многое другое.

По данным Общественного штаба по наблюдению за голосованием явка на дистанционном голосовании превысила 93%.

По заявлению главы ЦИК Эллы Памфиловой, на участках задействованы более полумиллиона наблюдателей. А гражданам не удастся обмануть систему и проголосовать несколько раз.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию 1 июля? Какие результаты известны на эту минуту? Последние новости с избирательных участков. Читайте в текстовой онлайн-трансляции на сайте kp.ru.

Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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