2020-07-01T08:51:22+03:00
Спорт

«Это детище Федуна, но денежку на команду он тратить не хочет»: Евгений Ловчев разнёс «Спартак» после дерби

Эксперт дал комментарий kp.ru после «самого скучного» матча. ЦСКА тоже досталось
Денис Акинин
Поделиться:
Евгений Ловчев поделился с «Комсомолкой» мнением о прошедшем матчеЕвгений Ловчев поделился с «Комсомолкой» мнением о прошедшем матчеФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

ЦСКА размочил счёт в противостояниях со «Спартаком» этого сезона. Красно-белые шли на покорение серьёзного успеха: три выигранных дерби из трёх. Но у Николы Влашича были свои планы на вечер. На 27-й минуте матча хорват убойным выстрелом открыл счёт и напомнил футбольной общественности, что он является самым бьющим футболистом РПЛ. А под самый занавес «дерби всея Руси» всё тот же Влашич поставил жирный крест на спокойном сне Максименко, переиграв голкипера «Спартака». Итоговый счёт - 2:0.

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился с «Комсомолкой» мнением о прошедшем матче и признался, что увидел «самое скучное дерби».

Впечатление о матче: «Самое скучное дерби»

«Матч не удовлетворил ожидания: это было самое скучное дерби. Кто-то будет говорить про напряжение, но ведь оно должно присутствовать в каждой игре. Сегодня качество футбола было слабенькое. У «Спартака» практически ничего не получалось в атаке, а у ЦСКА на момент больше было - это мало для подобного дерби. Мы помним, какая яркая игра получилось в кубке России, до этого были классные матчи, голов забивали больше. Игры для зрителя сегодня не было, - рассказал Евгений Ловчев.

Команды выглядели ниже среднего уровня. У них нет достаточного количества мастеров, которые могли бы сыграть на классе, если силёнок не хватает. Класса не было никакого. Толкали друг друга, пользовались мелким фолом - всё».

О «Спартаке»: «Это не проигрыш Тедеско - не он собирал этот состав

«У «Спартака» неудачи во всём сезоне, поэтому присутствует некая боязнь. А игроков-лидеров в «Спартаке» не осталось.

Красно-белые при Тедеско играли в контратаку, а она держалась на Ларссоне. Думал, он будет играть, чтоб придержать в обороне Фернандеса, - этого не было сделано. «Спартак» играл очень медленно. Не хватило правильности игры, не было быстрых атак. Футболисты «Спартака» не те, кто могут обыграть и что-то сотворить в комбинационной атаке».

Главной проблемой «Спартака» Ловчев определил не недостаточное количество резких контратак, а плохое финансирование клуба со стороны президента команды Леонида Федуна:

«Это не проигрыш Тедеско - не он собирал этот состав. Пока «Спартак» не тратит столько денег как «Зенит», чтоб накупить лучших российских футболистов и хороших зарубежных как Малком - это трагедия. Думаю, Федун утолил жажду: «Спартак» стал чемпионом. Не случайно он сделал заявление о передачи в 23-м году команды болельщикам. Это детище Федуна, но денежку на команду он тратить не хочет».

Одним из тех, кто принёс победу ЦСКА в матче был голкипер красно-белых Александр Максименко. Вратарь допустил ошибку, в результате которой был забит первый гол в поединке:

«Максименко - хороший вратарь, он выручает много, но я видел такие голы в его исполнении, которые классный вратарь не должен пропускать. Мне кажется, у него плохая вратарская школа, - заявил Ловчев.

Не нужно расстраиваться. Вратари должны анализировать, а не расстраиваться. Вратари - это люди, которые пропускаю мячи».

О ЦСКА: «Метод Гончаренко показал только. то, что тренер психанул»

«Удар от «Зенита» прибил ЦСКА, выходка Гончаренко не повлияла в лучшую сторону. Да, любые методы для встряски игроков хороши. Когда я тренировал мини-футбольный «Спартак», чтоб встряхнуть ребят перед игрой, говорил водителю, чтоб он опоздал на 30 минут - и мы приезжали впритык. Но метод Гончаренко показал только то, что тренер психанул», - поделился своим мнением Ловчев.

Евгений Серафимович также, как в случае со «Спартаком», указал на недостатки в составе «армейцев». По мнению прославленного футболиста, в ЦСКА есть только три футболиста, способных принести результат и победу в дерби в частности:

«В ЦСКА есть три мастера: Акинфеев, Фернандес и Влашич. Все остальные: Дивеев, Васин, Обляков - их взяли из «Уфы». А что, «Уфа» выдающаяся команда, которая готовит выдающихся игроков для ЦСКА? Берут, чтоб поменьше заплатить, - может, что-то получится. А игроки-то средние».

Ловчев рассказал об одной тактике ЦСКА, которая была, пожалуй, самой действенной и заметной в матче:

«Во времена Газзаева ЦСКА пользовался тактикой мелкого фола. Сегодня мне показалось было что-то подобное. Как только «Спартак» перехватывал мяч, шёл толчок в спину. Поэтому Зобнин завёлся и по-хамски ударил футболиста ЦСКА. Это от нервозности. Тебя всё время дёргают, а судья не защищает».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дерби эпохи коронавируса: маски, слухи, Влашич и красно-синяя победа

«Спартак» и ЦСКА сыграли один из самых необычных матчей в истории своего противостояния (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин: Спасибо Галицкому, который пошел на перенос матча «Краснодар» - «Динамо»
В московской команде коронавирусом заболели сразу несколько игроков. "КП" связалась с членом совета директоров «Динамо», экс-премьером правительства РФ Сергеем Степашиным
Новости 24
Россияне стали чаще брать ипотеку
Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано
В Москве от коронавируса вылечились еще 1796 человек
Бывший канцлер ФРГ назвал нападением на экономику Европы санкции против "Северного потока-2"
Эксперт объяснил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке
С 1 июля налоговый режим для самозанятых вводят еще в 53 регионах России
Вступили в силу новые ограничения на ввоз автомобилей в Россию
Эксперт предсказал укрепление рубля из-за вакцины от коронавируса
Политолог рассказал о расколе НАТО из-за российских С-400
США рассматривают военный сценарий, чтобы Иран не получил ядерное оружие
Последние новости на утро 1 июля 2020: В России начнут выплачивать единовременные выплаты на детей
Депутат Рады обвинил сторонников Зеленского в предательстве Украины
С кого начнется вакцинация от COVID-19 в России, рассказал врач
Ученые предупредили о вреде "сырого" молока
Три простых правила, как уберечь собаку от теплового удара
В ВОЗ объяснили, почему Россия идет "хорошим путем" в борьбе с коронавирусом
Названо условие продажи Турцией ракетных систем С-400 США
Евросоюз не включил Россию в список стран, для которых откроет границы с 1 июля
В России увеличили на 1 миллион рублей минимальный капитал микрофинансовых организаций
Власти штата Миссисипи изменят флаг из-за символики Конфедерации
В США одобрили для испытаний четыре варианта вакцины от коронавируса
Умер актер Виктор Проскурин, звезда фильма "Выйти замуж за капитана"
"Сельта" продлила аренду Смолова
Протестующие в США установили гильотину перед домом главы Amazon
С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей
Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военнослужащих