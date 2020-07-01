Смолов остается в «Сельте» до конца сезона

Испанская «Сельта» сообщила, что продлила аренду форварда «Локомотива» и сборной России Федора Смолова до конца сезона. Пока это техническое действие, поскольку договор заканчивался 30 июня, а чемпионат из-за пандемии растянулся до конца июля. А вот уже потом встанет вопрос – будет ли «Сельта» окончательно выкупать трансфер российского нападающего, или нет.

Смолов провел за команду из Виго с Нового года 12 матчей и забил всего два гола. Зато каких - мадридскому «Реалу» и «Барселоне»! После этого Смолова в «Сельте» стали называть «Новым Царем». В конце прошлого века «Царем» там был Александр Мостовой.

Кстати, недавний матч с «Барселоной» благодаря голу Смолова завершился 2:2 и команда заработала спасительное очко. Но вот во вчерашней игре против «Мальорки», которая тоже борется за выживание в Ла Лиге, произошел конфуз. «Сельта» проиграла на выезде 5:1 и приблизилась к зоне вылета. Смолов вышел в перерыве, когда счет уже был 3:0 в пользу островитян, и изменить ход игры не смог. «Сельта» пока находится на 17-м спасительном месте (34 очка), «Мальорка» на 18-м (29 очков).

Словом, прежде чем решать вопрос о выкупе прав на Смолова, «Сельте» еще надо удержаться в Ла Лиге. Впереди еще пять туров и у Смолова, кстати, еще будет возможность забить и третьему топ-клубу – мадридскому «Атлетико».

Сайт transfermarkt оценивает Смолова в 7 млн евро, хотя пару лет назад, когда еще играл за «Краснодар» форвард основного состава сборной России стоил 16 млн евро.

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