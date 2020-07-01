Овчарка самого известного йога России напала на женщину и загрызла собачку за 5,5 тысяч долларов

44-летний Алексей Меркулов является руководителем школы Кундалини йоги. Мужчина проводит мастер-классы в разных городах и странах, организует тематические походы. Какое-то время Алексей жил в Америке, но вернулся в Росиию. В Москве кроме привычных классов Алексей проводил занятия для заключенных женского СИЗО № 6 и "Бутырки", там на занятия приходили даже сотрудники тюрьмы.

Недавно мужчина стал участником менее духовной истории. Это произошло в одном из посёлков на Рублёвке. 63-летняя Татьяна вечером прогуливалась со своей собачкой, с ней на прогулку отправился помощник по хозяйству, чтобы женщина не заблудилась. Миниатюрный питомец породы Мальтипу по кличке Робин далеко от людей не отходил.

Алексей МеркуловФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Внезапно рядом с троицей появился огромный лохматый соседский пёс. Об этой собаке женщина уже знала. Татьяна подхватила Робина на руки и постаралась поднять повыше, чтобы уберечь от нападения соседского пса. Но собака была настолько крупной и сильной, что смогла допрыгнуть и вырвать пёсика из рук хозяйки. Женщина испугалась и бросилась на помощь своему питомцу, но разжать челюсти было очень сложно.

— Я валялась по земле, а мой помощник пытался отбить его, бил ногами, но было бесполезно. В какой-то момент эта махина схватила меня за лицо, я точно не помню как это произошло. Робина удалось вырвать, но он был ранен, - вспомнила Татьяна.

Хозяйка, пытаясь спасти редкого питомца, тоже пострадала от зубов зверя

Вскоре на месте появился и хозяин напавшей собаки. Его Татьяна тоже знала.

— Это Алексей Меркулов, он знаменитый человек, йогу ведёт, его на 1 канал приглашали даже. Я была вся в крови и в шоке, он предложил помочь и отвезти нас в клинику. Я согласилась, думала, он правда хочет сделать как лучше и спасти мою собаку, — сказала женщина kp.ru.

Они сели в машину и хозяин виновника произошедшего повёз раненых Татьяну и Робина в ветеринарную клинику. Путь оказался очень долгим, время поездки, по словам Татьяны, составило около 50 минут. По дороге Алексей заверял женщину, что везёт её в очень хорошую клинику, где работают лучшие хирурги из Германии и стоит новейшее оборудование. Женщина верила и надеялась, что всё обойдётся.

— Он привёз нас в Красногорск, в ветклинку при конно-спортивном клубе. Я спросила администратора действительно ли у них лучшие специалисты, и смогут ли они прооперировать маленькую собачку. На что мне ответили, что там проводят операции только крупным животным, и они не могут лечить и реанимировать собак. Из-за этого мы потеряли очень много времени и пришлось ехать в другую клинику, — возмутилась хозяйка 6-летнего Робина.

В другой ветклинике пострадавшую собачку приняли и стали лечить. Но Робину не становилось лучше, через два дня пёс умер. Татьяна так сильно переживала трагедию, что не сразу обратилась в больницу с собственной травмой. Врачи диагностировали у женщины рваную рану губы и сильнейший стресс, психиатр выписал Татьяне сильнодействующие препараты, чтобы снять опасное состояние.

Через два дня пёс умер

— Когда я приехала забирать тело Робина, мне ветеринар сказал, что он меня спас. Если бы не он, эта собака могла бы мне разорвать лицо. Я очень любила своего малыша, это очень редкая и дорогая порода. Мне его специально из США из Оклахомы привозили, у него были все документы. Мне эта собака обошлась в 5,5 тысяч долларов, — плакала женщина.

Сейчас Татьяна проходит лечение и ожидает операции на лице. Женщина уже написала заявление в полицию и готовит иск в суд, потому что в тот день она сама могла пострадать гораздо сильнее,но самое главное, что погиб ее любимый питомец. Несмотря на заявление в полицию, в возбуждении уголовного дела по данному факту отказали, так как телесные повреждения женщины не классифицировали как тяжкие.

Сам Алексей Меркулов так прокомментировал журналистам инцидент.

— В тот день кто-то забыл закрыть калитку, и собака выскочила на улицу, у женщины был тоже кобель, к сожалению, у собак так бывает, что они выясняют отношения за территорию. Я не хотел, чтобы такое произошло и старался помочь, отвёз собаку в клинику, а хозяйку в травмпункт. Мне очень жаль, что собака в итоге умерла, — сказал kp.ru Алексей Меркулов.