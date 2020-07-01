2020-07-01T13:41:07+03:00
Политика

Путин получил на избирательном участке билет лотереи "Миллион призов", но не сможет им воспользоваться

Президенту за участие в голосовании вручили «пакет избирателя»
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Даже ручку в бумажном чехле президенту член комиссии предложила отдельно. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/пресс-служба президента РФ/ТАССДаже ручку в бумажном чехле президенту член комиссии предложила отдельно. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Каждый житель Москвы, пришедший на избирательный участок на голосование по поправкам в Конституцию, получает купон лотереи. Отправив номер из этого купона по СМС, можно выиграть какую-то сумму, которую потом принимают к оплате в магазинах, аптеках и кафе столицы. Некоторым счастливчикам выпадало до 4000 тысяч рублей.

Купон выдают на входе в избирательный участок в одном пакете с защитными маской и перчатками, одноразовой ручкой и информационными материалами. Однако, когда за стол к члену избирательной комиссии сел Владимир Путин, никакого пакета у него не было.

И даже ручку в бумажном чехле президенту член комиссии предложила отдельно.

У наблюдавшего за голосованием главы государства корреспондента «КП» возникло подозрение, что растерявшаяся комиссия просто забыла вручить Путину подарок.

Но после того, как президент уехал, один из членов комиссии рассказал журналистам, что пакет был вручен, как полагается.

- Выдали все необходимое, как и всем избирателям, - заявил он.

Правда, теперь встает вопрос, как Путин воспользуется купоном? Ведь мобильного телефона у него, как известно нет, а с телефона правительственной связи СМС не отправишь.

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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