2020-07-01T20:36:29+03:00
Политика

Первые итоги голосования: ЦИК посчитал 15% бюллетелей, 72% - за поправки, 27% - против

Элла Памфилова объяснила решение озвучить промежуточные данные голосования до закрытия участков
Иван ГРАЧЕВ
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Опубликованы первые итоги голосования по поправкам в Конституцию.Опубликованы первые итоги голосования по поправкам в Конституцию.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пожалуй впервые Центризбирком пошел на такую открытость — публикуя данные предварительного подсчета голосов прямо в процессе волеизъявления граждан. И еще до закрытия участков для голосования, по состоянию на 19 часов по Московскому времени от ЦИК стало известно: в целом по стране явка к этому времени — около 65%. При этом уже подсчитаны 15% голосов — преимущественно в восточных регионах России. И голоса на этот час распределились так: 72% за поправки в Конституцию, 27% — против.

ЦИК объяснил свою открытость тем, что всероссийское голосование — это не выборы, когда до закрытия участков запрещается публиковать даже экзит-пулы. Как сказала глава ЦИК Элла Памфилова, решение публиковать результаты голосования по мере поступления первых данных объясняется желанием дать официальные данные, а не "информацию разной степени точности".

"Поскольку (на этом голосовании, - ред.) ничего не запрещено, как только на Камчатке и Чукотке подсчитали голоса, вся эта информация появилась у местных комиссий, у наблюдателей, - пояснила Памфилова. - И каждый ее мог выдавать и интерпретировать, как только он это понимает".

Чтобы это не привело к путанице, решено было выдавать информацию из первых рук — то есть, от ЦИКа.

Но при этом Центризбирком до закрытия участков для голосования эту информацию никак не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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