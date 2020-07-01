2020-07-01T21:56:43+03:00
Политика

Александр Шатилов: С точки зрения власти итоги голосования близки к идеалу

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ прокомментировал итоги голосования по поправкам в Конституцию
Игорь ЯКУНИН
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Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.Фото: Youtube
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- Александр Борисович, ну, результаты, конечно, изменятся в десятых и сотых процентов, но, скорее всего, в общем-то нет по голосованию за поправки. 71,9% за поправки, 27,1% - против. Явка – 65%. Явка, возможно, скорректируется в сторону снижения… но так или иначе, получается, что две трети проголосовавших за поправки, треть против… и две трети избирателей, имеющих право голоса в стране высказались. Как вы полагаете, это результат ожидаемый или он выше ожидаемого?

- На мой взгляд, это тот результат, который с точки зрения власти близок к идеалу, потому что, с одной стороны, важна была явка, чтобы референдум получился легитимным, чтобы он представлял больше половины, а желательно чтобы в районе двух третей или около этого.

- Что и достигнуто, да.

- Ну, чтобы соответствующим образом обладать солидным запасом легитимности – раз. И второй момент – необходимо было, конечно, чтобы категорическое большинство, что называется, одобрило эти поправки, что и произошло. Поэтому с точки зрения власти, на мой взгляд, результат более чем позитивен. И здесь я бы сказал, что, с одной стороны, есть, конечно, определенная эффективность действий и властных политтехнологов, и власти как таковой. С другой стороны, на мой взгляд, такого рода результаты определяются разбродом и шатанием в рамках оппозиции, которая никак не могла еще определиться, то ли идти на выборы и голосовать против, то ли вообще не идти… в общем, запутало своих сторонников и в итоге не сумела противостоять достаточно такой целенаправленной и последовательной компании Кремля. Поэтому здесь, с одной стороны, Кремль выиграл, но еще ко всему прочему оппозиция продемонстрировала свою, я бы сказал, аморфность и непонимание сути момента.

- То есть, людям со стороны властных структур было продемонстрировано, что эти поправки для того, чтобы их жизнь стала лучше. А те, кто против поправок, они предполагают, что жизнь не улучшится, а будет хуже.

- Ну, как сказать? Та же оппозиция, она сконцентрировала свою критику на персоне президента , стращая избирателей тем, что президент получит возможность переизбираться на новый срок и т.д. и т.п. Но, во-первых, президентские настроения еще достаточно сильны в российском обществе, многие не возражают, чтобы Владимир Путин пролонгировал свои полномочия. В основном против, прежде всего, часть интеллигенции, да. А основная часть лоялистская в достаточной мере. А власти удалось продемонстрировать разнообразие. С одной стороны, демонстрировали некую социальную сторону этих поправок, которые позволят улучшить благополучие населения. С другой стороны, для державно-патриотической части российского общества там опять же очень активно и эффективно обыгрывалась тема борьбы за суверенитет и эта тема еще заиграла яркими красками на фоне того, что сейчас творится в США, в Европе вот с этими… И вот некий хаос, который наблюдается сейчас в мире , он тоже сыграл на руку организаторам референдума. В такой ситуации никто не хотел идти против власти, опасаясь за стабильность.

- То есть, стабилизация на фоне внешних волнений и тревог тоже сыграла в плюс тем, кто собирался и проголосовал за поправки?

- Я думаю, что да. Потому что на контрасте в принципе неплохо власти удалось поиграть, на контрасте с теми безобразиями, которые в Штатах творятся , и у оппозиции был главный выбит козырь, которая чаще всего говорила – вот благополучный запад, США и т.д., и вот наша проблемная страна. А мы видим, что идеала нет, идеал разрушен и в этой ситуации серьезный козырь у оппозиции был выбит…

- Получается, что легитимизация этого волеизъявления высока. То есть, запад не сможет нам предъявить? Венецианская комиссия уже свою точку зрения высказала. Но запад не сможет нам предъявить претензии, что эти поправки, при том, что их принял и парламент, в обеих палатах, и теперь уже голосование, судя по всему, за них всенародное, то есть, тут теперь не придерешься. Или придерешься?

- Не придерешься с чисто юридической точки зрения. Уже давно мы видим, как и национальное, и международное особенно законодательство подгоняет эту вот политическую конъюнктуру, поэтому, я думаю, что, даже если была явка сто процентов и сто процентов проголосовали бы за эти поправки, все равно запад был бы недоволен и Венецианская комиссия опротестовывала бы результаты референдума. Потому что здесь большая игра политическая, она не на юридическом и не на правовом поле идет, а на чисто политическом…

ИСТОЧНИК KP.RU

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