2020-07-01T22:38:37+03:00
Общество

Одна девушка-полицейский смогла обезоружить митинг противников поправок в Конституцию

Ей хватило добрых слов и невозмутимости
Иван ГРАЧЕВ
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Сотрудники полиции у места пикета на Пушкинской площади в Москве.Сотрудники полиции у места пикета на Пушкинской площади в Москве.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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- Я бы на такой женился, - очарованно вздыхали оппозиционеры, обезоруженные хрупкой девушкой в полицейской форме. И вместо скандирования лозунгов расплывались в мечтательных улыбках.

Да, вечер 1 июля на Пушкинской площади в Москве войдет в историю не только тем, что это был день Всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Этот вечер решительно поломал все стереотипы о том, как может действовать российская полиция на акциях оппозиции.

А поломала их вот эта милая девушка-полицейский.

Она шла сквозь толпу людей (человек 200, но не меньше половины - журналисты) собравшихся у памятника Пушкина, что б покричать о своем несогласии с поправками в Конституцию, и раздавала им … медицинские маски.

- Граждане, поберегите свое здоровье, возьмите маски, пожалуйста, - невозмутимо повторяла она, глядя матерым бузотерам в глаза.

И они послушно брали. Надевали. Благодарили.

- Гениально! - написала в соцсетях известная журналистка Леся Рябцева. - Тот кто это придумал — гений! А ведь могли бы вязать за нарушение чего угодно...

- Это кадры дня, что бы не произошло дальше, - восхищался не менее известный тележурналист Евгений Попов.

А девушка все шла по Пушкинской, раздавая оппозиционерам маски и лучи добра.

И сотня журналистов, примчавших сюда снимать буйство и гнев, ходили за ней завороженно, забыв про вечно несогласных.

- Да у нас государство даже не вегетарианское, а просто-таки мимимишечное, - со знанием дела восклицала в Телеграм редактор RТ Маргарита Симоньян. - Ибо все познается в сравнении.

А Симоньян, повидавшей за последние недели немало кадров протестов в Европе и Америке, было с чем сравнивать.

И Пушкин, тоже повидавший немало митингов у своих ног, мог бы подтвердить. Подобного еще не было. Так изящно и мощно наша полиция не нейтролизовывала несанкционированные акции еще никогда.

Но теперь хотелось бы, чтобы так было всегда.

Девушка из полиции раздает маски на Пушкинской площади в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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