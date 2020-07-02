"Самый мимимишный полицейский" Москвы рассказала, зачем раздавала маски на митинге

О том, что на Пушкинской площади в день голосования за поправки в Конституцию готовится какая-то акция, в полиции точно не знали. Но на "Пушку" в праздничные дни всегда заступает дежурить усиление. И в нем всегда есть место для сотрудниц, которые порой замечают то, на что не обратят внимание опытные оперативники.

Так происходило и 1 июля. К вечеру на Пушкинской площади стали собираться десятки недовольных граждан. Поначалу они соблюдали безопасную дистанцию, но быстро смешались с журналистами, которые надеялись получить динамичную картинку с митинга.

Градус напряжения нарастал. Вместе с журналистами (которых было чуть ли не больше, чем недовольных) на Пушкинской собралось уже человек 200.

«Разгонять или не разгонять?», - наверняка мучились вопросом наряды полиции на Пушкинской.

"Комсомолка" нашла девушку-сержанта, которая смогла обезоружить участников пикета своей добротойФото: Михаил ФРОЛОВ

И вдруг камеры прессы перестали снимать буйных оппозиционеров, переключив все внимание на стройную девушку - сержанта полиции. Она ходила между людей и раздавала медицинские маски.

- Уважаемые граждане, соблюдайте дистанцию, берегите свое здоровье и возьмите, пожалуйста, масочки, - повторяла она.

- Какая галантная полицейская, - воскликнул какой-то интеллигент из несогласных.

- Я бы такой подчинился, - вылетело из-за другой маски.

Фотографы сбились в кучу, чтобы собрать в свой кадр русые локоны, что выпали на плечо сержанта из-под полицейского берета. Журналистам было уже не до митинга.

Спецкор «КП» Александр Бойко позвонил ИринеФото: Личный архив

И толпа несогласных граждан (в основном - узнаваемые штатные городские бузотер - "оппозиционеры по любому поводу"), не выдержав такой конкуренции, начала таять буквально на глазах.

"Девушка из полиции раздает маски протестующим против голосования по поправкам, многие из которых пришли туда по призыву СМИ, финансируемых беглым олигархом-преступником с единственной целью свержения законной власти в стране. У нас государство даже не вегетарианское, а просто-таки мимимишечное", – написала в своем Telegram редактор RТ Маргарита Симоньян.

К вечеру на Пушкинской площади стали собираться десятки недовольных гражданФото: Михаил ФРОЛОВ

Видео кадры с Пушкинской площади сделали эту девушку-полицейского одной из героинь дня голосования по поправкам в Конституцию.

"Комсомолка" попросила начальника пресс-службы МВД по городу Москве Владимира Васенина разыскать повелительницу толпы, заставившую пришедших на Пушкинскую забыть о разногласиях и политике.

И ее разыскали. Спецкор «КП» Александр Бойко даже смог позвонить этой девушке.

- Это полицейский 2-го Оперативного полка полиции 2 роты 4 батальона старший сержант полиции Ирина Бодрова, - послышался в трубке тот самый голос с "Пушки".

- Ирина, а вы сами решили раздавать "масочки", как вообще прошло для вас это дежурство?

- Заступила на службу рано утром. Как обычно, прошла инструктаж, получила оружие. Мы тщательно готовимся к службе, бывает всякое. Потому всегда берем с собой спецсредства: бронежилет, рацию, видеорегистратор. Сейчас к нашей экипировке добавились маски. Когда на площадь приехали, оценили обстановку. Обратили внимание, что вокруг много людей без масок. Командир вызвал к себе и предложил мне раздать их гражданам. Считаю, что это хорошая и добрая идея! Мы с коллегами ее поддержали. Кстати, люди брали маски очень охотно.

Градус напряжения нарасталФото: Михаил ФРОЛОВ

- А как относитесь к тому, что стали "героем дня"?

- Мы постоянно на людях. Несем службу на улицах, часто общаемся с гражданами. Героиней себя не считаю. Думаю, что смысл работы полицейского в том и состоит, чтобы помогать людям.

Из разговора с Ириной "КП" стало известно, что она поступила на службу в МВД в 2014 году. Сейчас учится на 5 курсе университета, где получается юридическое образование. В полку выступает в команде по летнему и зимнему двоеборью, отлично стреляет из пистолета. И кстати, пока еще не замужем.

"Комсомолка" попросила Ирину прислать свою фотографию без масочки. Смотрите: вот она какая самая "мимимишная" сотрудница полиции Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788170" frameborder="0"></iframe> Девушка из полиции раздает маски на Пушкинской площади в Москве.

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