2020-07-02T11:03:37+03:00
Происшествия

«Мы все лето так играли»: В Красногорске мальчишки бросили пакет с мусором с 23 этажа на голову четырехлетней девочки

Малышка находится в тяжелом состоянии в больнице, возбуждено уголовное дело [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Реанимобиль прибыл за считанные минуты. Девочку забрали в больницу. Травмы тяжелыеРеанимобиль прибыл за считанные минуты. Девочку забрали в больницу. Травмы тяжелыеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Маленькая Лиза* вечером в среду, 1 июня, шла мимо дома по бульвару Космонавтов в подмосковном Красногорске вместе с родителями. Мама держала девочку за руку и сама не поняла, как сверху что-то тяжелое упало девочке на голову. Пока родители пытались остановить кровь, очевидцы вызвали скорую.

- Это был мусорный пакет. Внутри было несколько стеклянных бутылок. От падения они разбились, еще и поранив малышку стеклами, - рассказала «КП» очевидец Дарья Новикова.

Реанимобиль прибыл за считанные минуты. Девочку забрали в больницу. Травмы тяжелые.

В тот же день удалось выяснить, кто же сбросил мусорный мешок на голову ребенка. Хулиганами оказались четверо мальчишек: старшему - 8 , младшему — 7 лет.

- Дети находились на 23 этаже в подъезде жилого дома. В тот день они пришли в гости к семилетнему мальчику, который живет в этом доме с мамой и сестрой. Дети были без присмотра и их внимание привлек пакет с мусором, который находился в подъезде. Один из мальчиков бросил его вниз через открытое окно, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Мальчишек уже опросили. Шок, но оказалось, что выбрасывать мусор в окна — их любимая игра.

- Дети признались, что делали такое и раньше. По их словам, так они развлекались все лето. Они считают это игрой, - сообщи «КП» источник в следствии.

Хулиганов, которые бросают мусор в окна жильцы бульвара Космонавтов искали своими силами. Но до этого случая детям удавалось остаться неуловимыми.

- Возбуждено уголовное дело по факту причинения 4-летней девочки тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - пояснила Ольга Врадий.

Однако, уголовной ответственности детям удастся избежать. Ни одному из них еще нет 14 лет. А вот на учет в полицию их все-таки поставят.

Тем временем Лиза находится в реанимации Красногорской ЦРБ. За жизнь ребенка борются медики.

* - имя изменено

В Красногорске девочке пробило голову выброшенной из окна бутылкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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