"А ведь была первой красавицей": актриса Валентина Малявина ослепла и 15 лет живет затворницей

Валентина Малявина - одна из самых красивых советских актрис. Ее жизнь пошла под откос после того, как артистку обвинили в убийстве сожителя Станислава Жданько. Звезда фильмов "Иваново детство" и "Король-олень" отсидела несколько лет в тюрьме и вот уже 15 лет живет в доме престарелых. В последнее время ее состояние ухудшилось.

Валентина Малявина сильно похудела, ослепла и плохо слышит. Актриса постоянно в темных очках. Узнать в ней яркую звезду советского кино практически невозможно. Более 15 лет Валентина Александровна живет в доме престарелых. Актриса ведет затворнический образ жизни. А ведь за ее плечами слава, обожание мужчин, три брака. Ее первый муж - актер Александр Збруев. Второй муж - режиссер Павел Арсенов. Актер Станислав Жданько жил со знаменитостью без штампа в паспорте.

В 2018 году звезда дала откровенное интервью Андрею Малахову. Женщина призналась, что до сих пор вспоминает бывшего мужа Александра Збруева. "Мне снился Саша Збруев... Я очень переживаю о том, как он себя чувствует", - с грустью отмечала артистка.

Говоря о том, жалеет ли она об отсутствии совместных детей со Збруевым, Малявина ответила: "Это очень трудная тема. Я хотела ребенка, но не случилось. Видимо, мне так внушено сверху - страдать, что никого нет".

Валентина Александровна полностью потеряла зрение в 2001 году. У 78-летней Малявиной есть сестра Татьяна. "Так вот ее позиция - никого не пускать к Валентине, не давать ей ни с кем общаться. Таких же взглядов придерживается и медперсонал. На Валю рустно смотреть. Она как растение, дальше будет только хуже…", - цитирует актера Александра Зайцева "СтарХит".

Коллеги по театру Вахтангова вспоминают Малявину как талантливую актрису. И называют ее первой красавицей. "У Вали великолепная внешность, все мужчины оборачивались на нее. Она бы оставалась номером один, если бы не сошла с пути. Просто не те друзья ее окружали в то время", - поведала артистка Элеонора Шашкова.

Актриса Валентина Малявина в 60-е годы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер Александр Пятков считает, что доступ к Валентине Александровне закрыт неспроста. "Трудно понять замысел. Может, врачи считают, мол, нельзя ей волноваться. А излишняя информация вредна. Плюс ко всему она постоянно принимает лекарства. А возможно, это кому-то нужно...", - размышляет артист.

Существуют и другие версии, объясняющие, почему звезда советского кино ведет затворнический образ жизни. "Если сестра Вали считает, что она дает ей больше других, это хорошо. Не представляю, как Валя живет в тех условиях. В одной из программ слышал ее голос, он показался мне нерадостным. Ничего не видеть, а только слышать, - сложно. Если человек слеп с детства, это одно. А тут - снимался, играл в театре, наслаждался жизнью и вдруг все исчезло", - делится актер Борис Бачурин.

Напомним, за плечами известной актрисы - лечение от алкогольной зависимости, два развода и обвинение в убийстве. В 1978 году погиб гражданский муж артистки Станислав Жданько. Мужчина скончался от удара кухонным ножом в грудь. Малявину заподозрили в убийстве избранника. Сначала дело закрыли, но спустя несколько лет Валентину Александровну признали виновной и отправили в тюрьму. В 1988-м знаменитость освободили по амнистии. Сама Малявина отрицала причастность к кончине Жданько. .

"Я не ругаю Стаса из-за того, что оказалась в тюрьме. Значит, мне было суждено увидеть, что такое преступный мир. Я верю в Бога, в судьбу. Как может быть обидно, если относишься к ней серьезно? Я читала у Достоевского, что если Бога нет, то надо его придумать. Тогда легче будешь жить", - говорила Малявина.