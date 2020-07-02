«Если Михаил поможет материально - ему будет легче морально»: адвокат Ефремова о компенсации, гонорарах на ток-шоу и сенсации в суде

Актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом – ждет суда. В ближайшие дни следствие будет завершено, стороны ознакомятся с делом и его передадут в суд. Адвокат актера Эльман Пашаев в интервью kp.ru рассказал о том, что происходит с его подзащитным и нюансах резонансного ДТП со смертельным исходом.

- Столько слухов и мифов вокруг этого дела. Знаю, что вас звали на три телеканала для интервью, почему не пошли?

- Если бы не было мифов, у журналистов не было бы работы. Надо писать и привлекать внимание. Мне предлагали большие суммы, чтобы пошел на телеэфиры. Не буду этого делать. Даю комментарии СМИ по телефону, два раза ко мне на работу приезжали – и то через близких просили об этих встречах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784102" frameborder="0"></iframe> Михаила Ефремова отправили под домашний арест на 2 месяца.Таганский суд вынес решение по делу о смертельной аварии с участием актера

- Расследование завершается?

- Думаю, на днях закончим полностью.

- Теперь уже суд вынесет решение по материальной компенсации. Но если было бы досудебное урегулирование по моральному ущербу, и родня погибшего приняла деньги, то могло бы это повлиять на приговор в таком резонансном деле? Дают меньше срок, когда компенсация принята?

- Мнение потерпевших всегда влияет. Но человек хотел реально помочь, а не для того, чтобы пришли в суд и сказали: пожалуйста, не наказывайте его. Михаил глубоко верующий человек – и это правда. Он думает: материально поможет, ему легче будет морально. А «меньше дали» - это работа адвоката, работа прокурора, а суд примет решение, сколько дать. Я знаю, что надо делать для этого. В рамках закона.

- Вы говорили, что Ефремов переживает.

- Инна, я многих защищал. Я вас уверяю, он крайне порядочный человек! Его высказывания как артиста, и позиция Михаила Ефремова в жизни – это мнения двух разных людей. Я адвокат, у меня своя позиция. А он настолько порядочный, что у него одно: «Я должен понести наказание!» Говорю: сначала надо много нюансов установить, а потом дальше суд примет решение. Много нюансов. К сожалению, пока ничего не раскрываю. Я молчу, это не значит, что не работаю. Михаил постоянно переживает: как там семья? Говорю: у меня загруженность большая, не могу пока связаться с ними, мне надо для этого в Рязань ехать.

- Михаил Ефремов получается новости не смотрит, не знает подробностей? На днях стало известно, что в деле появился четвертый потерпевший – старший сын погибшего Сергея Захарова.

- Я попросил, чтобы он этого не делал – не смотрел новости. Смотрит по телевизору спортивные каналы и «Культуру». Михаил до сих пор не знает, что родственники погибшего творят, какая борьба идет за деньги. Царствие небесное погибшему Сергею Захарову. Но я за двадцать лет работы впервые встречаю, что семья просто рвется в бой за деньги. Обычно в практике одного сложно признать потерпевшим. А тут и брат, и жена, с которой 22 года совместно не жили. Говорят, что за измену с ней расходился. Скоро будет вся деревня просить, чтобы их признали потерпевшими.

- Вы со старшим сыном Захарова Виталием пока не разговаривали?

- Вроде бы старший сын готов получить деньги. Посмотрим.

- То есть он согласен до суда получить компенсацию?

- Есть определенные моменты, которые в интересах подзащитного не могу разглашать.

- Семья от Ефремова могла бы получить большую компенсацию, чем по решению суда?

- Если по-человечески сесть за стол переговоров, то могли бы получили намного больше. Я неоднократно звонил, разговаривал, предлагал встретиться. Сейчас посмотрим, что в суде заявят. На практике получают 500, 700, 800 тысяч рублей. Не более миллиона. У погибшего нет на иждивении несовершеннолетних детей, это не молодая семья. Если бы у него дети учились в вузах на платной основе, лечились от каких-то болезней, тогда суммы могли бы быть больше.

- Звучали суммы в 100 миллионов рублей компенсации. Откуда эти цифры?

- Здесь такие торги начались! То 150 миллионов! То 100 миллионов! Народ видел, что пока погибший Сергей Захаров в морозильной камере лежал – его родственники по телеканалам бегали, деньги собирали. Я же знаю, сколько получают за каждый поход. В том, чтобы ходить на телеканалы ничего плохого не вижу. Но так грязно играть! «Нет, нам не нужны деньги! Мы не хотим денег!» Будто это семья Рокфеллеров, которые не нуждаются в материальных выплатах. Но ведь видно, что люди скромно живут. Им не нужны были деньги, потом вдруг на всю страну жена, которая 22 года не знала, чем Сергей Захаров занимается - объявляет себя потерпевшей.

- Было много претензий к Ефремову за то, что он не принес извинения потерпевшим. Он им звонил?

- Как он может извиняться, если человек под домашним арестом? Ему запрещено по телефону общаться. Поэтому я сам неоднократно передавал от Михаила Ефремова извинения семье погибшего - через журналистов. А затем я записал и разместил на You Tube видео обращением Ефремова. Оно было сделано для семьи Захарова. Я понимаю их реакцию: многим не нравится, когда адвокат все говорит открыто, ведь привыкли не договаривать, смягчать. А у меня принцип такой: я прямо говорю. И боль пострадавших я понимаю. Когда мне было 15 лет я потерял родителей в аналогичной преступлении - пьяный водитель за рулем КамАЗа выехал на встречку, погибла вся моя семья. Но Михаил Ефремов совершил неумышленное преступление. Называть его убийцей нельзя. Есть определенные моменты, о которых я пока говорить не могу. Будет такая сенсация на суде, вы себе не представляете!

- С кем сейчас общается Михаил Ефремов? У него ведь теперь простой телефон без возможности доступа в интернет?

- У него простой кнопочный телефон с фонариком. На домашнем аресте разрешено ему общаться только со мной, следователем, сотрудниками ФСИНа, которые за ним смотрят и близкими родственниками. Его жена поддерживает Софья с их детьми. Также большие молодцы сыновья Николай и Никита, находят слова поддержки для отца.

Михаил и Николай Ефремовы в спектакле «Посади дерево», 2020 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Коллеги говорят, что на фоне стресса у Михаила Ефремова обострились какие-то хронические заболевания. У него ведь астма. Он принимает лекарства не постоянной основе?

- О приеме лекарств не спрашивал. Когда ему было плохо с сердцем, объяснял, что при любом недомогании надо не рисковать, а сразу вызывать доктора. Это не будет нарушением домашнего ареста. А он так ничего и не хочет - до сих пор в шоковом состоянии. К сожалению, у него много заболеваний, а он отказывается от услуг врачей. Подождем – сейчас следствие закончится, быстрее бы в суд пойти.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

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